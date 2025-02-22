秒數綁手綁腳 台灣2投1野中招

林佳緯（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕大聯盟等級的投球計時器昨首度在大巨蛋亮相，投打對決快節奏讓多名打者違規被記好球，而台灣隊核爆的投手群，以控球見長的呂彥青生涯首次單局2次觸身球，令人好奇是否受計時器影響。

呂彥青（記者陳志曲攝）

林佳緯超時 被記1好球

今年資格賽導入大聯盟計時器，壘上無人投手需在15秒內啟動投球動作，壘上有人則是18秒，比中職規定的壘上無人20秒、壘上有人25秒的時間都還要短，快節奏連打者都要全神貫注，昨林佳緯在4局下超時被記1顆好球。

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呂彥青罕見失控

單局2觸身球

不只林佳緯，西班牙先發雷法和二棒貝爾崔也有超時紀錄，台灣隊投手群雖然僅陳韻文出現超時違規，但呂彥青卻在5局核爆6分的單局中，在3打席內投出2次觸身，過去他在中職的237局從未單局投過2次觸身。

台灣隊首席教練高志綱賽前說，集訓都有一直在模擬秒數，但也有跟選手交代，不要因為1、2秒影響節奏，「假如無法控制，被判了1顆壞球，若能穩定下來跟打者對決，反而不會受那1球影響。」

台灣隊總教練曾豪駒賽後認為，投球計時器已模擬過5至6場，投手和野手都有去適應，不會有太大的問題。

午場南非跟尼加拉瓜之戰，雙方鏖戰至延長第10局。有別於過往資格賽5場延長賽平均比賽時間長達4小時6分，竟能控制在2小時30分完賽，不過南非也有投手超時，先發投手迪倫也說，投手群回飯店要開會討論對策。

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