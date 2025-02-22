中國信託扮推手 400名棒球生力軍攻蛋應援

中國信託邀請2024年U12、U15、U18台灣隊，以及中信盃黑豹旗表現優異球隊共400位基層棒球隊選手觀賽。（中國信託提供）

支持五級棒運發展

邀小將見識大場面

〔記者徐正揚／台北報導〕2026年世界棒球經典賽資格賽昨在台北大巨蛋開打，獨家冠名贊助的中國信託商業銀行邀請2024年U12、U15、U18台灣隊成員與其所屬學校隊友，及在中信盃黑豹旗表現優異球隊共400名球員到場觀賽，齊力為台灣隊大學長助陣。

中國信託是台灣首家支持五級棒球運動發展的企業，中信兄弟棒球隊4年內三度奪下中職總冠軍，本屆資格賽共有6位教練與球員入選台灣隊。棒協理事長辜仲諒指出，去年台灣隊抱回世界12強賽冠軍，不是運氣也不是奇蹟而是多年來的累積，期待台灣隊延續12強賽奪冠氣勢，打出好成績。

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獲得黑豹旗潛力獎的高雄市中山高中蘇唯得表示，第一次來大巨蛋很興奮，搭5小時的火車就為目睹球星風采；台東縣卑南國中由校長陳文靜率隊，昨下午搭自強號北上，看完球再搭今天凌晨的火車回台東。

去年U12亞洲盃台灣隊小將周震泉表示，上次到大巨蛋看球是明星賽，希望未來有機會跟他們一樣站在大巨蛋。台北市福林國小畢業的簡舶丞則說，來大巨蛋看球可以學習學長的優點，期待看到台灣隊打出全壘打。

去年台灣棒球大放異彩，中國信託特地推出「Home Run Taiwan 2025年WBC資格賽凝聚篇」影片，即日起至2月25日前往中國信託Home Run Taiwan臉書粉絲團與IG帳號，在活動影片貼文下方留言寫下對本屆資格賽所支持的球員及祝福，就有機會獲得限量資格賽球衣與官方紀念商品。

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