傑憲要的狂野 宋88完美示範

宋晟睿（右）6局上跑出嗨翻全場的場內全壘打，單場4安也成為隊史第2年輕猛打賞。（記者陳志曲攝）

小球迷賣力為台灣隊加油。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕揮別前晚經典賽資格賽首戰慘敗給西班牙的陰霾，台灣隊昨晚對南非隊重振旗鼓，沙子宸、陳柏毓兩位旅外好手好投，加上埋伏9棒、首次先發的宋晟睿上演場內全壘打和猛打賞，王博玄也貢獻4安，李宗賢9局上更加碼2分砲，終場9：1大勝南非隊，目前戰績1勝1敗。

台灣今派徐翔聖先發 兩條件直接晉級

台灣隊拿下關鍵戰役，昨尼加拉瓜則以2：1擊退西班牙，連兩天在延長賽取勝，戰績2勝。台灣隊今天若能大敗尼加拉瓜、西班牙又輸給南非，台灣隊將可以分組第一直接晉級，但西班牙只要今天贏球，台灣隊就會落入25日附加賽，對手將隨戰局而定。若台灣輸尼加拉瓜、西班牙輸南非，台灣隊甚至可能在比失分率下遭淘汰，台灣隊今天先發任務將交給陣中最年輕、年僅19歲的徐翔聖。

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昨台灣隊將士用命，先發的沙子宸2.2局完美演出，因抽筋退場，接手的李東洺1.1局失1分。陳柏毓5局起登板，又封鎖南非3局。

台灣隊打開了，9局上加碼2分砲的李宗賢（右）賽後與張育成歡呼慶祝。（記者陳志曲攝）

陳柏毓完美封鎖南非3局，飆出4次三振。（記者陳志曲攝）

宋晟睿猛打賞4安 跑出場內全壘打

打線方面，台灣隊3局靠著吳念庭滾地球和陳文杰安打進帳2分，4局上連續安打串聯又得2分。宋晟睿6局上靠著對方右外野守備瑕疵，快馬加鞭跑出場內全壘打，單場敲出4安，以22歲之齡成為台灣隊史在經典賽第2年輕的猛打賞者，僅次於2023年鄭宗哲的21歲。

賽後記者會，台灣隊總教練曾豪駒首先感謝球迷幫忙加油，也感謝選手力拚拿到首勝，希望能延續下去，「攻擊上，選手有發揮耐心，雖然前2局沒有得分，但後面分數拿下來，心情也比較輕鬆。」

宋晟睿展現腳程跑出場內全壘打，他表示，上一次場內全壘打是在高中時期，這是他進職業後初體驗，「謝謝曾總給我機會上場，職業生涯的第一次很開心，跑回本壘覺得滿累的。」宋晟睿說，自集訓以來選球狀況自認不錯，台韓交流賽還沒能發揮，這次保持選球狀態，力求把球打得更紮實。

陳柏毓則說，前一天失利多少有壓力，昨抱持能守幾局算幾局的心態，盡量幫助球隊守成。

大巨蛋昨湧進滿場35868人，為台灣隊加油。（記者陳志曲攝）

經典賽資格賽

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