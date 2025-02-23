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沙子宸1球入魂 抽筋退場發燒了

2025/02/23 05:30

沙子宸頂住巨大壓力，對南非先發2.2局無失分，因雙腿抽筋才退場。（記者陳志曲攝）沙子宸頂住巨大壓力，對南非先發2.2局無失分，因雙腿抽筋才退場。（記者陳志曲攝）

先發2.2局無失分 退場贏得滿堂彩

〔記者龔乃玠／台北報導〕台灣隊先發輪值中最年輕的沙子宸，昨頂住球隊籠罩首戰意外大敗的壓力，繳出2.2局無失分好投，最快球速94.9英里（約152.7公里），最終在3局下拚到雙腿抽筋才退場，獲得大巨蛋球迷熱烈掌聲。

台灣隊前天大輸西班牙，且沒有領先過，籠罩在詭譎氛圍，沙子宸開場第1球就用150公里速球喚醒台灣隊野性，首局以直球為進攻主軸，前2局製造6上6下。

3局下，沙子宸1出局投出觸身球才首度讓南非打者上壘，接到內野高飛球出局後，對下一位打者投1球偏差的壞球後就退出投手丘，教練和防護員上場關切，他試投後最終仍被換下場休息。

沙子宸賽後有點發燒，未能受訪，投捕搭檔蔣少宏指出，他賽前就有點不舒服，可能緊張到有點脫水，後面才會抽筋，「熱身賽他就有點亢奮，我告訴他如何讓自己冷靜一點，更沉著去面對每一位打者。」

蔣少宏認為，沙子宸表現很好，看他的平均球速這麼快，代表每一球都很用力丟，沒辦法投下去滿可惜的，「我覺得他是很好的投手。」

即便前天輸球，投捕搭檔不覺得開局沉重，蔣少宏指出，「我們不是被壓著打，是有得分的，大家沒有因此受影響，而是更亢奮，這對我們來說是好事，壓力沒有那麼大。」

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