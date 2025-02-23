選秀落榜生變黑馬 王博玄強運續攤國際賽

王博玄演出單場4安猛打賞。（記者陳志曲攝）

單場4安猛打賞

〔記者龔乃玠／台北報導〕王博玄昨對南非隊單場4安，追平隊史在經典賽的單場最多安紀錄，更是首位選秀落榜卻能貢獻猛打賞的台灣打者，寫下奇蹟一頁。

王博玄在2020年選秀落榜，直到2022年才被台鋼以第25指名挑走，去年他是台鋼最大黑馬，單季猛敲106支安打，月薪從9萬衝上20萬，他的驚奇之旅延續至資格賽，前天對西班牙雙安亮相，昨更演出單場4安，盃賽打擊率6成67暫居全隊最高。

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過去經典賽最多安的台灣打者是陳鏞基，他在2006年對中國敲出4安，等了19年才又有王博玄，宋晟睿也同場追平紀錄。

太亢奮兩度跑壘失誤

即使打擊神奇演出，王博玄在守備和跑壘有不少課題，前天對西班牙在外野漏接，昨天兩度跑壘失誤，包括8局上沒注意南非游擊手美技接到宋晟睿的強勁球，直衝本壘遭觸殺出局，24歲的他繳了一些學費。

王博玄指出，對方投手都是沒對戰過的，要保持點耐心，節奏上不要被破壞，以直球、確實為主。談到猛打賞，「延續前一場顧好好球帶，設定好想攻擊的地方，球進來大膽攻擊，把過程做好，好結果自然發生。」

談到跑壘失誤，王博玄坦言，仍要在亢奮和冷靜之間尋求平衡，「有點太亢奮，當下想幫球隊多進壘，才造成跑壘瑕疵，學長們也有幫忙調適心情。」

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