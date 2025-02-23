晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

選秀落榜生變黑馬 王博玄強運續攤國際賽

2025/02/23 05:30

王博玄演出單場4安猛打賞。（記者陳志曲攝）王博玄演出單場4安猛打賞。（記者陳志曲攝）

單場4安猛打賞

〔記者龔乃玠／台北報導〕王博玄昨對南非隊單場4安，追平隊史在經典賽的單場最多安紀錄，更是首位選秀落榜卻能貢獻猛打賞的台灣打者，寫下奇蹟一頁。

王博玄在2020年選秀落榜，直到2022年才被台鋼以第25指名挑走，去年他是台鋼最大黑馬，單季猛敲106支安打，月薪從9萬衝上20萬，他的驚奇之旅延續至資格賽，前天對西班牙雙安亮相，昨更演出單場4安，盃賽打擊率6成67暫居全隊最高。

過去經典賽最多安的台灣打者是陳鏞基，他在2006年對中國敲出4安，等了19年才又有王博玄，宋晟睿也同場追平紀錄。

太亢奮兩度跑壘失誤

即使打擊神奇演出，王博玄在守備和跑壘有不少課題，前天對西班牙在外野漏接，昨天兩度跑壘失誤，包括8局上沒注意南非游擊手美技接到宋晟睿的強勁球，直衝本壘遭觸殺出局，24歲的他繳了一些學費。

王博玄指出，對方投手都是沒對戰過的，要保持點耐心，節奏上不要被破壞，以直球、確實為主。談到猛打賞，「延續前一場顧好好球帶，設定好想攻擊的地方，球進來大膽攻擊，把過程做好，好結果自然發生。」

談到跑壘失誤，王博玄坦言，仍要在亢奮和冷靜之間尋求平衡，「有點太亢奮，當下想幫球隊多進壘，才造成跑壘瑕疵，學長們也有幫忙調適心情。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中