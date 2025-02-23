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30秒倒數好陌生 林佳緯連2場違規

2025/02/23 05:30

林佳緯（記者陳志曲攝）林佳緯（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職在18日決議新球季的投球計時器不縮短秒數，但導入大聯盟計時器的經典賽資格賽開打後，不只投手感覺節奏加速，打者也備感壓力，甚至中職版計時器未導入的「打席輪替30秒」，台灣隊開路先鋒林佳緯就連續2場違規。若要讓選手在經典賽無縫接軌，聯盟有必要再檢視計時規定。

中職版投球計時器的出手秒數規定，壘上無人與壘上有人分別是20秒、25秒，與經典賽的15秒、18秒有不小差距。另外，經典賽規定當打席產生結果，計時器會從「30秒」倒數，催促下一位打者儘快站上打擊區對決。中職去年決議的「投球計時規範」未有這條規定，打席輪替之後待投打就定位，才開始執行投球秒數計時。

前天對西班牙的4局下，李宗賢選到保送上一壘前，投球計時器就開始倒數30秒，下一棒林佳緯沒注意被多記上1顆好球，最後是2好球短打遭三振，雖然他表示已在打擊區等待，應是抓跑者超時，但官方紀錄打者違規。

昨對南非隊，林佳緯仍在3局上超時，且又是前一棒宋晟睿敲安後，趕不及在對手將球回傳內野開始倒數的30秒內做好打擊準備，連續2場超時違規被記上1顆好球，不一樣的是，昨晚他敲安上壘，串聯單局2分攻勢。

「打者很容易沒注意到已開始倒數。」林佳緯表示，中職按下計時器的時間點不固定，但在經典賽，只要捕手一回傳給投手就開始計時。中職是否縮減計時器秒數，有待球界更多討論，執行層面也有改善空間。

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