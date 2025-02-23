勇士20記三分彈 打趴國王名次篡位

柯瑞（右）投進4顆三分球拿下20分，率勇士擠下國王，獨居西部第9。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕今年明星賽MVP柯瑞在新隊友J.巴特勒相挺下，進攻效率提升，昨他以超過50％投籃命中率，投進4顆三分球斬獲20分，加上團隊20記三分彈及40次助攻，勇士以132：108大勝國王，戰績29勝27敗擠下國王獨居西部第9。

巴特勒助柯瑞 提升進攻效率

巴特勒擁有強大的吸怪能力，經常吸引對手進行包夾，如此一來柯瑞遭對手針對防守的次數也減少。

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巴特勒加盟後，柯瑞場均投進5.5顆三分球，貢獻30.2分、5.2助攻，真實命中率高達61.4％，代表效率提升。柯瑞昨也成為史上第21位生涯700場單場得分至少20分的球員，更是勇士隊史第1人。

昨貢獻17分的巴特勒還能拿起戰術板畫戰術，他效力5戰進帳102分、31籃板、28助攻，成為隊史最快達成100分、25籃板、25助攻的球員。

柯瑞、巴特勒合作無間，勇士先發就以兩人搭配D.格林、穆迪、波傑姆斯基，波傑姆斯基昨21分、穆迪22分，從先發回到板凳待命的希爾德挹注22分。總教練柯爾本季嘗試逾30組先發陣容，如今看到這組先發產生好的化學效應，他希望能沿用到本季結束。

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