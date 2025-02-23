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UBA》政大輕取黎明 跨季42連勝

2025/02/23 05:30

林恩宇（大專體總提供）林恩宇（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕政治大學昨在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級談笑用兵，12人上陣都有得分，終場以106：68輕取黎明學院，寫下跨季42連勝紀錄，續朝5連霸目標邁進。

菜鳥控衛林恩宇

首度上場試身手

被寄予厚望的菜鳥控衛林恩宇昨首度上陣，替補出賽10分鐘，拿2分、2籃板、2助攻，教練陳子威說：「這場讓他小試身手，如果團隊配合的化學效應好，之後在4強也多了名可用之兵。」

林恩宇過去是HBL光復高中主控，陳子威希望他的加入能補上游艾喆離隊的空缺，只是他去年暑假因腳傷遲遲未上陣，經過近8個月休養才復出，他笑說：「大家都問我何時回來，我真的期待很久，也很興奮。」

以往都是進攻主秀的林恩宇，來到擁有多元得分點的政大得開始學著變成輔助者，在場上就是專注在助攻隊友，他不諱言常聽到外界提到他和游艾喆，「我不會想太多，而是希望能多跟學長學習，在團隊配合做得更好。」

林恩宇在預賽錯過和效力台藝大哥哥林恩祈的交手機會，他也期待8強賽能在場上碰頭，畢竟過去都是並肩作戰的隊友，但不會私心要求多留在場上，一切以球隊為主。

政大6人得分達雙位數，吳志鍇16分，徐得祈13分，宋昕澔斬獲11分、7助攻、2抄截，UBA生涯達成百次抄截里程碑，王暐嘉11分，潘立丞和林子皓各10分。

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