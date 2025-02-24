我世界盃奪冠第3人 蕭佑然鞍馬制霸

台灣選手蕭佑然（中）奪體操世界盃科特布斯站男子鞍馬金牌。（教練鄭焜杰提供）

生涯首面世界盃金牌

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣男子體操好手蕭佑然昨在德國舉行的體操世界盃科特布斯站傳回捷報，以總分14.433分勇奪男子鞍馬金牌，也是生涯首面世界盃金牌。

接棒李智凱、唐嘉鴻

25歲的蕭佑然曾是東京奧運台灣體操男團最年輕一員，只可惜無緣上屆巴黎奧運資格，他在沉澱期間順利取得碩士學位，目前就讀台北市立大學博士班一年級，在國際體操總會新的洛杉磯奧運計分週期首站就有好的開始，先在資格賽以難度分5.400、執行分8.800、總分14.200的成績，以排名第3晉級決賽。

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蕭佑然是決賽第一個上陣的選手，他將難度分上調到5.700，最後以執行分8.733、總分14.433分，擊敗兩屆亞錦賽金牌、2022年世錦賽銀牌約旦好手阿布蘇德的14.233分抱回金牌，也是繼李智凱、唐嘉鴻後，近年第3位在世界盃等級賽事制霸的台灣男子選手，接下來將瞄準3月世界盃土耳其站續拚佳績。

擊敗世錦賽銀牌好手

進入新的評分週期後，各國體操選手必須重新編排動作，教練鄭焜杰認為，蕭佑然過去練的難度動作都可以用在新週期，因此具有一定優勢，這次能拿下金牌也表示團隊平時訓練方向都是往正確方向走。

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