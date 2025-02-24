杜拜女網賽》17歲安德烈耶娃 最嫩WTA千分冠軍

17歲的俄國天才少女安德烈耶娃贏得WTA千分等級大賽冠軍，也締造史上最年輕紀錄。 （路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕長江後浪推前浪，安德烈耶娃不但首闖杜拜女網決戰，更以7：6 （7：1）、6：1擊敗丹麥對手陶森， 年僅17歲的俄國天才少女贏得WTA千分等級大賽冠軍，也締造史上最年輕紀錄。

決賽直落二強壓陶森

「我一直夢想拿著獎盃受訪，如今終於實現，只是未成年還不能像大家喝香檳慶功。」安德烈耶娃直落二強壓22歲的陶森，讓17歲又299天的她，榮膺WTA千分大賽自2009年創立以來最年輕的決賽球員以及贏家。

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受NBA湖人一哥詹姆斯影響頗深的安德烈耶娃透露，「他受訪時常說，當一切順利，你很容易自信滿滿打出好球；但感覺不好時，你得盡最大努力才能成為冠軍！這就是我努力做到的。」

女單排名14升至第9

安德烈耶娃在阿拉伯聯合大公國橫掃群芳，擊敗捷克左手拍萬卓索娃、第2種子史薇泰克、哈薩克第6種子蕾巴金娜等大滿貫贏家，冠軍含金量十足，並迎來另個里程碑，最新世界女單排名今從14上升至第9 ，也是2007年後首位17歲Top10新星，「我認為進入前5名會更加困難，這正是今年底設定目標，就看能否實現。」

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