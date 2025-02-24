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東契奇飆32分 斬斷金塊9連勝

2025/02/24 05:30

「歐洲金童」東契奇（右）昨找回身手，飆出全場最高32分。（法新社）「歐洲金童」東契奇（右）昨找回身手，飆出全場最高32分。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「歐洲金童」東契奇昨找回應有身手，飆出全場最高32分、10籃板、7助攻外加4抄截，繳出轉隊至湖人後最佳表現，率隊以123：100斬斷金塊9連勝，湖人也終止在金塊主場的8連敗。

自稱終於找回自己

25歲的東契奇季中被獨行俠交易至湖人，震撼全聯盟，他在被交易前持續養傷中，也因身材走樣等問題備受質疑，而他過去為湖人出賽的3戰，場均僅14.7分，火力不符預期。

東契奇此戰打出脫胎換骨的表現，上半場獨攬19分，飆出全場最高32分，三分球9投4中也是他轉隊以來，三分球命中率最高的一役。東契奇認為，化學效應是需要時間的，這一戰感覺好多了，「我終於找回我自己，這也是為什麼我整場比賽都在笑。」他強調，球隊唯一目標就是總冠軍，現階段也確實有這樣的實力。

詹姆斯攻下次高25分、9籃板，他給予東契奇肯定，「他這場的表現是我們熟悉的Luka，是過去7年我們所看到他打球的樣子。」另外，里維斯貢獻23分、7助攻，八村壘進帳21分。

約基奇大三元無用

金塊方面，A.戈登攻下全隊最高24分，約基奇繳出12分、13籃板、10助攻大三元。近期9連勝畫下句點，約基奇表示，之前可能碰上有傷病問題或近況低迷的球隊，「9連勝也許只是我們自己欺騙自己。」

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