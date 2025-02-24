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UBA》菜鳥馬駿颿助拳 政大跨季43連勝

2025/02/24 05:30

政大板凳出發的菜鳥馬駿颿貢獻13分。（大專體總提供）政大板凳出發的菜鳥馬駿颿貢獻13分。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕衛冕軍政治大學持續展現傲人實力，昨在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級複賽靠隊長宋昕澔14分領軍，板凳出發的菜鳥馬駿颿也有13分貢獻，以84：46力退虎尾科大，締造跨季43連勝，續朝5連霸邁進。

政大團隊火力充沛，預賽場均攻下105.2分，昨得分「難得」未破百，但防守端表現出色，讓對手虎科團隊命中率僅21.8%，外線42投6中，此外，政大光是防守籃板就抓下49個，對手總籃板則只有34個，成為勝負分水嶺。

防守奏效 壓制虎科

政大3人得分超過雙位數，先發的宋昕澔繳出14分、5籃板、7助攻，王暐嘉貢獻10分，另外馬駿颿替補上陣挹注13分，成為板凳奇兵。

金華一哥成板凳奇兵

馬駿颿出身籃球名校金華國中，畢業後赴美就讀高中，去年夏天與家人討論後決定返台加入政大男籃，陳子威指出，馬駿颿個人技術不俗，但欠缺比賽經驗，經過UBA與其他盃賽磨練後，會是相當值得期待的球員。

曾是「金華一哥」的馬駿颿坦言，赴美後真切感受到人外有人、天外有天，美國球員在天賦、身體素質上完全是不同等級。帶著滿滿收穫回台，他期許自己在強權政大陣中，即使尚未成為主力，也能在上場時馬上為球隊注入能量、帶來貢獻。

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