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WBCQ》2火球男先壓驚 明戰西班牙定生死

2025/02/24 05:30

原先就設定為台灣隊王牌之一的徐若熙（右），昨登板投0.1局，5球都超過150公里，最快達158公里。 （記者林正堃攝）原先就設定為台灣隊王牌之一的徐若熙（右），昨登板投0.1局，5球都超過150公里，最快達158公里。 （記者林正堃攝）

尼加拉瓜全勝晉級

台灣隊昨不敵尼加拉瓜，明對西班牙驟死戰，贏了才能晉級經典賽會內賽。（記者林正堃攝）台灣隊昨不敵尼加拉瓜，明對西班牙驟死戰，贏了才能晉級經典賽會內賽。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣隊賽前就確定要打明天附加賽，昨晚面對尼加拉瓜隊，在適度保留投手戰力之餘，0：6，慘遭完封。不過主力投手徐若熙首度上場，且連飆火球，5球內飆出158公里極速，賽後他也信心喊話:「我們一定可以搶下第二張門票。」尼加拉瓜以分組3連勝率先晉級，台灣將於明晚7點於大巨蛋再戰西班牙，一戰定生死，勝隊才能挺進2026年經典賽會內賽。

徐若熙極速158KM

5球都逾150KM

昨台灣隊一局上，游擊手張育成就失誤，19歲先發投手徐翔聖只撐2局失2分、1責失，接著由首戰先發陳宇宏接手，已可窺見此戰的調度方向。4局上2出局，徐若熙意外登板，球球都超過150公里，成功抓到出局數，現場球迷歡聲雷動。

徐若熙未投首戰，傳出身體不適，他昨賽後表示，確實賽前腳有點緊，盡快調整過來，身體目前都好了。他強調，每次上場前就是告訴自己，要先武裝起來，每一球都投出品質。「投完感覺還不錯，之前下半身的緊繃感都沒有了。」徐若熙也提到，就情蒐資料觀察，西班牙打者不害怕速球、擅跟直球，攻擊欲望很強，投手要見招拆招。

台灣隊總教練曾豪駒說，原本就設定徐若熙昨投1人次，「若熙的狀況當然是好消息，證明他身體狀況無礙。也隔了大約8、9天沒有比賽，因此讓他感受一下高強度的氛圍，看起來他也有所準備。」

至於明天讓徐若熙「先投」的可能性，亦或賽會至今還未登板的莊陳仲敖、孫易磊兩位旅外戰力，曾總說：「每個人都會準備好，好好的把這場仗打好。」

此戰電視講評、曾是2013年經典賽教頭的謝長亨也鐵口直斷，「看若熙的狀況，星期二一定就是他先發了。」

台灣隊昨全場共10個殘壘、5次得點圈有人皆未敲安。資深球評曾文誠賽後表示，投手只能盡量不失分，打者攻勢如何串聯，今天得好好調整。

台灣隊最後以1勝2敗、分組第3名，要和2勝1敗、分組第2名的西班牙隊再打附加賽。上週五預賽首戰，台灣隊在投手群崩盤狀況下，5：12不敵西班牙隊。

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