WBCQ單屆票房 台灣衝最高紀錄

WBCQ台灣隊前3戰，改寫資格賽史上分組最多觀眾紀錄。 （記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊昨對尼加拉瓜吸引35565人進場，合計10萬6758人，改寫資格賽史上分組最多觀眾紀錄，由於台灣隊明天再戰附加賽，可望再打破「單屆」資格賽最多觀眾紀錄。全國棒協昨賽後也宣布，明晚七點的台灣對西班牙的附加賽，將於今天中午12點，全面加開售票，全區票價皆為500元，詳細購票資訊，可洽拓元售票系統。

由大聯盟舉辦的經典賽自2006年開始，過去資格賽共舉辦3次，單屆最多觀眾是2016年，在巴拿馬、美國、墨西哥和澳洲的4個分組，合計24場有11萬1795名觀眾，平均每場4658人，上座率僅33%。今年在大巨蛋舉辦的資格賽前6戰已逼近這項紀錄，最快在25日成為經典賽史上最賣座的資格賽。

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相較今年資格賽的台灣分組衝上票房新高，2022年剛走出疫情的上一屆資格賽，分別在德國和巴拿馬舉辦2個分組共18場，觀眾數只有26080人，不敵台灣隊在大巨蛋的1場比賽。

明將是台灣分組最後一戰，接下來還有另外一組要在美國加州「退伍軍人紀念球場」舉辦，由哥倫比亞、中國、巴西和德國爭奪2張門票，同樣要打7場比賽，會內賽則於2026年3月開打，共20國參賽。

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