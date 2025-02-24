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WBCQ》曾峻岳1局壓制 賽後沒喜色

2025/02/24 05:30

曾峻岳昨也首度亮相，投出三上三下，含1次三振，最快球速達154公里。 （記者林正堃攝）曾峻岳昨也首度亮相，投出三上三下，含1次三振，最快球速達154公里。 （記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕曾峻岳昨在第8局登板，中繼1局讓尼加拉瓜打者3上3下、送出1K，最快球速154公里，不過賽後他完全沒有喜色，「球隊沒贏球，滿不開心的。」

3上3下含1K 最快154KM

曾峻岳昨首度在經典賽資格賽登板，投1局用17顆球其中14顆好球，俐落抓下3個出局數，他說，為了備戰資格賽，讓自己更早進入狀況，希望能為國家隊做出貢獻，前兩場教練團沒安排他上場，昨登板就是全力以赴。

台灣隊昨遭完封，賽後全隊只能眼睜睜看著尼加拉瓜全隊衝進場內慶祝，台灣隊明晚7點將與西班牙打附加賽，決定另一張會內賽門票，曾峻岳說，「我們沒有拿到第一名晉級，不過還有一場，一定要把最關鍵的一場勝利拿下來。」

對於西班牙打者的觀察，曾峻岳指出，「對戰西班牙打者，好球帶兩邊的位置要丟出來，看完首戰我們投手比較多丟到偏紅中好打的位置，再對到他們必須更注意。」

這次資格賽中職終結者或布局投手狀況連連，陳韻文昨第9局登板，只投0.2局失3分，系列賽陳柏豪、呂彥青表現平平，只有曾峻岳展現壓制力，台灣隊總教練曾豪駒說，考量曾峻岳有4至5天沒比賽，因此安排他登板投1局，狀況跟內容也都不錯。

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