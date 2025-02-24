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WBCQ》伍祐城首戰被打懵 對南非才回神

2025/02/24 05:30

台鋼右投伍祐城首戰中繼對西班牙失4分，次役對南非援1局無失分，找回信心。（資料照）台鋼右投伍祐城首戰中繼對西班牙失4分，次役對南非援1局無失分，找回信心。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕21歲台灣隊右投伍祐城首戰對西班牙中繼，面對4人次被敲3安另有1保送，沒抓任何出局數就黯然退場，失4分都是責失，他透露，當天投完才知道面對手不是「西班牙人」，原來很多都是小聯盟2A、3A打者。

投完才知不是「西班牙人」

經典賽由大聯盟主辦，採血緣制的國籍認定相當寬鬆，只要這名球員在該國出生，或父母其中1人擁有該國國籍即可代表出賽，以西班牙為例，28人名國手多半來自中南美洲，陣中僅38歲右投巴布亞是唯一西班牙本土出身選手，昨對南非他投出3上3下。

來自台鋼的伍祐城打過2023年亞錦賽，與經典賽資格賽同樣都在大巨蛋進行，但他認為比賽強度差很多，就拿西班牙來說，「一開始我以為用速球就可以解決打者，後來發現沒辦法，那一天丟完才知道原來他們很多都是小聯盟2A、3A打者，不是西班牙人，想說他們最厲害的運動不是足球嗎？」

次役對南非伍祐城後援1局無失分表現回穩，他說，對西班牙投球腦袋一片空白，沒想法也不緊張，投到滿壘才不知所措，投不好心情很差，投完南非信心才回來，「學長說在場上要有想法，不能盲目地投球，不然會讓自己顯得很匆忙，感覺是被打者玩，而不是玩打者。」

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