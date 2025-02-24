WBCQ》孫易磊燃棒球魂 每場都想投

旅日火腿新秀孫易磊迄今還未登板，明對西班牙關鍵戰役，他透露想投也想贏。（記者林正堃攝）

還沒亮相 前2戰想登板

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣隊昨出戰尼加拉瓜賽前，就確定必須打明天的附加賽，賽前還未亮相的日本火腿新秀孫易磊，坦言前兩戰很想登板，他也說，感覺西班牙隊打線比尼加拉瓜再強一點，若有機會再遭遇，他有信心幫助台灣隊取勝。

前幾戰從旁觀察，孫易磊認為，無論西班牙還是尼加拉瓜，打擊面都很有自己的風格跟節奏，面對他們時盡可能不要被他們牽著走，要有自己的節奏。

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能在台灣投的機會不多

昨賽前被問及，若自己可以選擇，是否更想投明天的關鍵戰？孫易磊有另類的想法，說：「不只是那一場，如果可以，我想每一場都投，特別是在那麼多球迷的關注之下，畢竟現在也不常有機會在台灣投。高中時還沒有太多感受，出國才意識到，以後要在台灣投球的機會可能不太多，會很珍惜每次在台灣投球的機會。」

孫易磊透露，他會在台灣一路待到3月初，和本週前來與統一獅、中信兄弟交手的日本火腿隊會合。

春訓期間，孫易磊球速進步，他還自曝長高了2公分，目前是183公分。孫易磊認為，可能是身體素質的進步，讓他用差不多的力量能投出更好的球速，他也透露，球隊宿舍針對作息有規定，可能在作息正常的狀況下，身體還有長高空間。

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