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亞洲盃男籃資格賽》我搶外卡 徵召恐成難題

2025/02/25 05:30

台灣隊盧峻翔對菲律賓砍下18分，證明有和國際競爭的實力。（取自FIBA官網）台灣隊盧峻翔對菲律賓砍下18分，證明有和國際競爭的實力。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊在亞洲盃男籃資格賽繳出3勝3負，排名分組第3，確定得打「6搶4」外卡賽。不過，屆時各國職籃都未停賽，球員徵召恐成為難題，主帥圖齊喊話，相信能獲得國內職籃球隊的支持。

台灣隊林信寬對香港攻下全隊最高21分。（取自FIBA官網）台灣隊林信寬對香港攻下全隊最高21分。（取自FIBA官網）

爭取北市大天母體育館舉行

亞洲盃外卡賽預計3月18至20日進行，籃協正積極爭取在主場北市大天母體育館舉行，最快明天就有結果。不過，不到1個月就得面對外卡關鍵戰，考驗籃協是否有「超前部署」。

圖齊盼國內職籃球隊支持

圖齊表示，接下來能練球的時間不多，所以第3階段集訓已針對外卡奠定部分基礎，但他也點出現階段難題，「大家都知道職籃沒停賽，徵召是個挑戰，這部分溝通得有點晚，但我們和兩職籃關係密切，相信他們會支持球員加入。」

針對徵召問題，PLG表示，聯盟會和球隊積極溝通，配合國家隊賽訓需求；TPBL則有比賽撞期狀況，聯盟回應，將視最後賽程、地點和球員名單後與球團討論。

台灣隊在第3階段擊退菲律賓、香港，除了旅外好手林庭謙、阿巴西等人發揮，不少國內職籃年輕好手打出令人眼睛為之一亮的表現，有望成為重要戰力。

盧峻翔等本土好手須扛責

桃園領航猿盧峻翔對菲律賓之戰砍下18分，展現強心臟飆進關鍵三分球，證明有和國際競爭的實力；台啤雲豹高錦瑋、林信寬和首度披上國家隊戰袍的雷蒙恩也有出色發揮。

球評古硯偉指出：「盧峻翔在場上知道教練要什麼，又有很好的個人能力，這幾名年輕球員在場上表現正向也很有拚勁，能把球隊好的元素集合在一起，有機會扛起重責。」

台灣隊外卡賽對手將是泰國和關島，古硯偉直言，這兩隊實力不容小覷，尤其泰國有多名混血球員，還有來自德甲的長人布魯尼，倘若核心球員都能出賽，將造成不小威脅。

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