WBCQ》莊陳仲敖今扛先發 「拔牙戰」投手ALL IN

台灣隊今晚在WBCQ附加賽再度對決西班牙，由24歲右投莊陳仲敖扛先發，投手戰力將一次梭哈，全力搶奪明年經典賽門票。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣隊上周五首戰5:12敗給西班牙，今晚7點兩軍附加賽再度狹路相逢。不同的是，這次台灣隊把保留的投手戰力「ALL IN」，24歲右投莊陳仲敖初亮相，於今晚大巨蛋驟死戰先發，孫易磊和徐若熙等投手群全員備戰，預料將有3萬以上球迷入蛋相挺台灣隊，連同全台多縣市戶外直播一起TEAM TAIWAN，期盼全民一心，能奪下經典賽資格賽晉級明年會內賽的門票。

莊陳仲敖小檔案

總統賴清德昨晚也為台灣隊打氣，他表示，挑戰在眼前、不畏懼，背後有大家熱血應援，全力以赴不用怕，大家相挺到底。

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國際賽經驗多

驟死戰英雄使命

旅美運動家2A的莊陳仲敖，去年1A、高階1A和2A都有出賽紀錄，其中15場先發，戰績6勝2敗，累計防禦率2.09，今年還受邀大聯盟春訓，賽前就被台灣隊教練團設定為先發人選。資格賽前3戰，莊陳都在場邊仔細觀察，反倒兩位同運動家體系的學弟林維恩、沙子宸先後交出好投，令他感到振奮，也激勵自己力求表現。

沙子宸掛保證

「他是很穩的人」

今晚眾所矚目一戰，國際賽經驗豐富的莊陳打頭陣，或許是教練團看中他職棒生涯對決洋砲的經驗力，當他決心返台效力，就渴望自己能站上大巨蛋投球，而這一天就是今晚了。學弟沙子宸對學長表現掛保證，「他沒問題的，他是很穩的人。」

牛棚火球男助陣

拚重要一勝

前天登板1人次、飆出平個人生涯最快158公里極速的徐若熙、同樣還未登板日本火腿育成選手孫易磊，牛棚主力曾峻岳、左投林維恩等投手群，今天必將全員待命後援，矢言留下最重要的一勝。

堪稱「中美洲聯軍」的西班牙，連同首戰趁台灣隊投手群崩盤，猛灌12分，團隊三戰得分22分、4轟、3成27打擊率和攻擊指數0.926，都居A組4隊榜首。台灣隊面對這條火燙打線大意不得，尤其第一局，攻守都要上緊發條，力求不失分，避免先處於劣勢，才能穩住軍心。

西班牙今晚則由28歲右投拉索（Ramon Rosso）先發，首戰面對台灣隊中繼，3.1局僅被擊出1安打，還送出7次三振，屢屢讓台灣隊無功而返。

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