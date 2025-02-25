WBCQ今晚謝幕 棒球祭接著燒

韓職NC恐龍隊昨與台鋼在亞太成棒主球場進行交流賽，首次開放4000名球迷入場觀賽。（記者李惠洲攝）

台日「雙鋼會」 27日起交戰

〔記者徐正揚、王姝琇／台北-台南連線報導〕世界棒球經典賽資格賽今晚結束，球迷關注焦點回到即將展開的中職新球季，另類版的國際賽本週相繼登場，其中台鋼雄鷹27、28日與陽岱鋼領軍的日職二軍Oisix新潟天鵝之皇，在澄清湖球場進行「港都台日親善交流戰」。

火腿鬥士週六、日踢館獅、象

緊接著週六、日，日本火腿鬥士將在大巨蛋踢館統一獅和中信兄弟，而早已在南部烽火遍地的韓職，昨起由NC恐龍前進台南亞太國際棒球訓練中心主球場迎戰中職球隊車輪戰，本週滿滿棒球賽，台日韓職棒季前交流相當熱絡。

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不僅如此，味全龍前天派出以一軍球員為主的28名球員，包括去年季後從自由球員市場簽下的朱育賢，昨天在沖繩名護市營球場與火腿進行唯一場交流賽，3:12吞敗。

台鋼後天首次與日職球隊打交流賽，隊史主場開幕戰先發投手笠原祥太郎和全壘打王洋砲魔鷹都有機會隨隊出賽，將首次實行「全鷹主場」。

韓職NC恐龍 打8場交流賽

韓職樂天巨人和培證英雄兩隊一軍都已在台春訓，並與國內球隊短兵相接，進行多場熱身賽，台南亞太成棒主球場上月竣工，首度迎接韓職NC恐龍隊舉辦8場春訓交流賽，昨首戰台鋼雄鷹，台南市長黃偉哲開球，並與台鋼雄鷹董事長王炯棻、恐龍總經理林仙南互贈球衣，開放4千名球迷入場觀賽，還有WING STARS台鋼雄鷹啦啦隊應援表演。接下來NC恐龍26日對統一獅、27日對中信兄弟將有韓職啦啦隊，另26、27日與3月1、2日共4天，主球場外開放空間進行美食市集攤位，邀請球迷共襄盛舉。

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