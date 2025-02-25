WBCQ》前3戰精算投球數 15投今都能上

台灣隊前3戰共動用22投，是A組最多，其中呂詠臻共用67球、投3.2局是全隊最多。（資料照）

動用投手22人次 Ａ組最多

台灣隊投手資格賽成績

〔記者徐正揚／台北報導〕第六屆經典賽資格賽對投手單場有投滿50球需休息4天、投滿30球或連續2天出賽需休息1天等規定，台灣是Ａ組在附加賽前唯一沒有投手投到50球的球隊，每場都採車輪戰的特別調度，雖呈現出總失分只比南非少1分的現象，卻讓所有投手今天都能在最後一戰上場。

台灣隊投手群資格賽數據

古林睿煬集訓前就因傷辭退，開賽前5天投手才到齊，徐若熙首戰前身體不適，一再牽動教練團對投手戰力的佈局，開打前設定的4位先發僅沙子宸按照規劃上場，礙於3場比賽的先發投手沒有1人能撐滿3局，台灣隊動用投手22人次是Ａ組各隊最多，莊陳仲敖、孫易磊甚至還沒亮相。

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呂詠臻67球、3.2局

全隊最高

對照上屆經典賽至少還有江少慶、吳哲源能單場吃完4局，台灣隊本屆投手的用球數與局數都有精算，呂詠臻共用67球、投3.2局竟然都是全隊最多，單場用球數最多是徐翔聖48球，單場局數最多的陳柏毓也才3局，加上經過昨天休兵1天，相較於西班牙前3場的先發都不能上場，台灣投手群今天全員符合規定都能出賽。

有球評認為，造成投手調度頻繁的主因之一，應是資格賽再次修正後的晉級方式，從雙敗淘汰、只取分組第1名晉級，改為分組第2、3名打附加賽搶第2席，台灣隊教練團可能在輸掉首戰後調整策略，全力擊敗戰力落差較大的南非，把莊陳仲敖、孫易磊、徐若熙等人保留到附加賽一次押上。

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