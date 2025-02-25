晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

WBCQ》非贏不可 呼叫打擊串聯Key man

2025/02/25 05:30

台灣隊資格賽前3戰團隊打擊台灣隊資格賽前3戰團隊打擊

團隊攻擊指數僅次西班牙

扛第4棒的張育成，打擊率達3成85。（資料照）扛第4棒的張育成，打擊率達3成85。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣隊今晚投手毫無保留，必將精銳盡出，然而即使投手能減少失分，打線也要振作，最好能先馳得點，激勵士氣，再戰火力凶猛的西班牙才能取得先機。

王博玄在WBCQ共敲出7支安打，目前居A組安打王。（資料照）王博玄在WBCQ共敲出7支安打，目前居A組安打王。（資料照）

王博玄7安

居A組安打王

台灣隊打擊成績其實不差，團隊攻擊指數0.861僅次於西班牙。個人方面，王博玄7支安打居A組安打王、打擊率5成83，林子偉則選到6次保送，上壘率高達7成50，不動第四棒張育成，也有3成85的打擊率。

但台灣隊打線串聯效率有待加強，即使是9：1勝南非那場，前兩局也發生單局2次保送未能得分、甚至跑壘失誤，該役得點圈也僅有14支2。總計台灣隊3戰共留下38個殘壘、得點圈33打席僅5安打。

西班牙先發拉索

首戰對台3.1局無失分

西班牙先發拉索首戰中繼封鎖台灣隊3.1局無失分、包括7次三振，今晚若不能盡快突破他的封鎖，局勢將相當不利。

從台灣隊前三戰內容觀察，今晚除了打線調整，適度的戰術運用，以及避免壘上跑壘自殺行為，或能改善攻擊無法串聯、殘壘太多的攻勢，增添取勝的本錢。

球評陳師正說：「面對一場定勝負的比賽，改變思維，想法和戰術多一點，有機會的話1分1分慢慢拿，也是另一種方式。」

陳師正分析，棒球比賽本來得分的方式就很多，「一直糾結在得點圈打擊數據，反而容易造成心理壓力，盡可能多用各種方式取分，拿到分數後會比較有安定感。」

陳師正認為，拉索當時接替先發的雷法，球速明顯更快，但台灣隊大多數主力打者已有對戰經驗，今晚再次交手多一點選球、盡可能消耗對手球數，應有機會突破。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中