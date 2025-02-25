WBCQ》非贏不可 呼叫打擊串聯Key man

台灣隊資格賽前3戰團隊打擊

團隊攻擊指數僅次西班牙

扛第4棒的張育成，打擊率達3成85。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣隊今晚投手毫無保留，必將精銳盡出，然而即使投手能減少失分，打線也要振作，最好能先馳得點，激勵士氣，再戰火力凶猛的西班牙才能取得先機。

王博玄在WBCQ共敲出7支安打，目前居A組安打王。（資料照）

王博玄7安

居A組安打王

台灣隊打擊成績其實不差，團隊攻擊指數0.861僅次於西班牙。個人方面，王博玄7支安打居A組安打王、打擊率5成83，林子偉則選到6次保送，上壘率高達7成50，不動第四棒張育成，也有3成85的打擊率。

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但台灣隊打線串聯效率有待加強，即使是9：1勝南非那場，前兩局也發生單局2次保送未能得分、甚至跑壘失誤，該役得點圈也僅有14支2。總計台灣隊3戰共留下38個殘壘、得點圈33打席僅5安打。

西班牙先發拉索

首戰對台3.1局無失分

西班牙先發拉索首戰中繼封鎖台灣隊3.1局無失分、包括7次三振，今晚若不能盡快突破他的封鎖，局勢將相當不利。

從台灣隊前三戰內容觀察，今晚除了打線調整，適度的戰術運用，以及避免壘上跑壘自殺行為，或能改善攻擊無法串聯、殘壘太多的攻勢，增添取勝的本錢。

球評陳師正說：「面對一場定勝負的比賽，改變思維，想法和戰術多一點，有機會的話1分1分慢慢拿，也是另一種方式。」

陳師正分析，棒球比賽本來得分的方式就很多，「一直糾結在得點圈打擊數據，反而容易造成心理壓力，盡可能多用各種方式取分，拿到分數後會比較有安定感。」

陳師正認為，拉索當時接替先發的雷法，球速明顯更快，但台灣隊大多數主力打者已有對戰經驗，今晚再次交手多一點選球、盡可能消耗對手球數，應有機會突破。

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