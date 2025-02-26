晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

UBA》健行奇兵陳威宇 砍7顆3分球

2025/02/26 05:30

跳高選手出身的陳威宇擁有驚人的彈跳能力，被教練劉孟竹視為籃球奇才，昨天拿下生涯新高29分。（大專體總提供）跳高選手出身的陳威宇擁有驚人的彈跳能力，被教練劉孟竹視為籃球奇才，昨天拿下生涯新高29分。（大專體總提供）

打敗黎明學院 收下4連勝

台師大菜鳥莊政隆昨攻下21分，率隊力克台藝大收下第3勝。（大專體總提供）台師大菜鳥莊政隆昨攻下21分，率隊力克台藝大收下第3勝。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕健行科大奇兵陳威宇昨砍進7顆三分球，攻下生涯新高29分，幫助球隊以87：75打敗黎明學院，在UBA大專籃球聯賽公開男一級複賽收下4連勝，晉級4強只差1勝。

跳高選手轉打籃球

勤能補拙防守力增強

陳威宇過去是跳高選手，直到大學才加入中信學院，接受正規籃球訓練，他本季來到健行更是辛苦，畢竟隊友都是從國中就開始打籃球，因此他的攻防觀念都落後大家。

雖然和隊友的程度有差距，陳威宇勤能補拙，畢竟他在前一階段預賽因防守表現不佳，連帶讓進攻消失，差點失去上場機會。

健行總教練劉孟竹指出，上階段看見陳威宇的問題，複賽開打前就協助他提升防守觀念，至少要在協防、輪轉有點樣子，「我希望球員知道，在健行想上場必須要有好的防守。」

在教練團協助下，陳威宇近期防守也展現強度，獲得更多上場機會，也讓他能放膽進攻，前役對輔大飆進5顆三分球，攻下15分，昨更成為「超級射手」轟進7顆三分球，獲得劉孟竹讚賞。

195公分的陳威宇協調性、彈跳力都很好，又有出色的投籃手感，不過經驗還不足，劉孟竹大膽預言，「陳威宇是個難得的人才，相信再給他2年時間，他以後一定是個咖！」

台師大勝台藝大 盼重返4強

另外，台灣師大菜鳥莊政隆昨攻下21分，率隊以65：60力克台灣藝大，收下第3勝，增加晉級4強的機會。今、明天休兵，28日將移師至新竹市立體育館續戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中