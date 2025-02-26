UBA》健行奇兵陳威宇 砍7顆3分球

跳高選手出身的陳威宇擁有驚人的彈跳能力，被教練劉孟竹視為籃球奇才，昨天拿下生涯新高29分。（大專體總提供）

打敗黎明學院 收下4連勝

台師大菜鳥莊政隆昨攻下21分，率隊力克台藝大收下第3勝。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕健行科大奇兵陳威宇昨砍進7顆三分球，攻下生涯新高29分，幫助球隊以87：75打敗黎明學院，在UBA大專籃球聯賽公開男一級複賽收下4連勝，晉級4強只差1勝。

跳高選手轉打籃球

勤能補拙防守力增強

陳威宇過去是跳高選手，直到大學才加入中信學院，接受正規籃球訓練，他本季來到健行更是辛苦，畢竟隊友都是從國中就開始打籃球，因此他的攻防觀念都落後大家。

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雖然和隊友的程度有差距，陳威宇勤能補拙，畢竟他在前一階段預賽因防守表現不佳，連帶讓進攻消失，差點失去上場機會。

健行總教練劉孟竹指出，上階段看見陳威宇的問題，複賽開打前就協助他提升防守觀念，至少要在協防、輪轉有點樣子，「我希望球員知道，在健行想上場必須要有好的防守。」

在教練團協助下，陳威宇近期防守也展現強度，獲得更多上場機會，也讓他能放膽進攻，前役對輔大飆進5顆三分球，攻下15分，昨更成為「超級射手」轟進7顆三分球，獲得劉孟竹讚賞。

195公分的陳威宇協調性、彈跳力都很好，又有出色的投籃手感，不過經驗還不足，劉孟竹大膽預言，「陳威宇是個難得的人才，相信再給他2年時間，他以後一定是個咖！」

台師大勝台藝大 盼重返4強

另外，台灣師大菜鳥莊政隆昨攻下21分，率隊以65：60力克台灣藝大，收下第3勝，增加晉級4強的機會。今、明天休兵，28日將移師至新竹市立體育館續戰。

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