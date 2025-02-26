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TPBL》再交鋒雲豹 國王雪恥缺林書豪

2025/02/26 05:30

雲豹洋將克羅馬，今晚再度交鋒國王。（資料照）雲豹洋將克羅馬，今晚再度交鋒國王。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG冠軍新北國王和T1冠軍台啤雲豹今晚再度對決，國王力拚復仇，但當家球星林書豪因大腿傷勢還在傷兵名單中，預計不會出賽，若想雪恥得有其他人挺身而出。

聯盟第6的中信特攻昨宣布補進洋將飛馳，盼能挽救戰績。（中信特攻提供）聯盟第6的中信特攻昨宣布補進洋將飛馳，盼能挽救戰績。（中信特攻提供）

經過兩週休兵，TPBL今重啟賽事，首戰由國王、雲豹率先交鋒。兩隊前次交手為2月8日，當時林書豪因傷缺席，雲豹靠著洋將克羅馬、威廉斯合砍49分，加上「金牌狀元」林信寬貢獻17分，收下對戰首勝。

聯盟第6的中信特攻昨宣布補進洋將馬可，盼能挽救戰績。（中信特攻提供）聯盟第6的中信特攻昨宣布補進洋將馬可，盼能挽救戰績。（中信特攻提供）

國王今晚盼能扳回一城，但為了備戰下週東超4強賽，腿傷在身的林書豪將高掛免戰牌，暫時無法和雲豹主控高錦瑋上演頂尖對決。兩人目前稱霸TPBL本土球員數據榜，高錦瑋以場均17.9分位居本土得分王，林書豪17.7分緊追在後。

其他數據，林書豪以場均5.7籃板居第1、高錦瑋5.2排第2，助攻方面，第1的高錦瑋以6.5次略勝林書豪6.1次，小高僅阻攻沒排在本土球員前3名，全能表現成為年度MVP強力候選人。

特攻補進洋將

馬可、飛馳

聯盟第6的中信特攻昨宣布補進兩名洋將，盼能挽救戰績。208公分、來自蒙特內哥羅的大前鋒馬可，曾效力西班牙甲級聯賽、中國CBA，也是國家隊常客，曾在CBA征戰的林韋翰對馬可印象深刻，「他的外線出手相當快！」

另一名洋將則是180公分、來自美國的後衛飛馳，執行教練莫米爾指出，飛馳是擁有爆發力的雙能衛，希望他的加入能解決後場戰力問題。

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