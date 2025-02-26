NBA》落後25分反攻 灰狼逆轉雷霆

一度落後25分的灰狼，末節展開反撲，靠著麥克丹尼爾斯（圖左）的三分打逼出延長賽。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕灰狼昨克服全場最多25分落後，靠著麥克丹尼爾斯的三分打扳平，逼出延長賽，終場以131：128逆轉雷霆，終止2連敗。

吉爾吉斯亞歷山大飆39分做白工

灰狼和雷霆背靠背對決，前3節灰狼表現乏善可陳，但末節大反撲打出16：0攻勢逆襲。讀秒階段，麥克丹尼爾斯上籃造成卡魯索犯規，完成三分打一舉追平。延長賽戰況一度膠著，最後關頭愛德華茲送出關鍵火鍋，擋下吉爾吉斯亞歷山大上籃，灰狼完成大逆轉，追平隊史紀錄。

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灰狼6人得分上雙，麥克丹尼爾斯貢獻27分、10籃板，里德22分。拖著小腿傷勢送出關鍵火鍋，愛德華茲說：「這用盡全部力氣，最瘋狂的是，我以為我沒跳這麼高，當時我應該噴很多垃圾話。」

雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大飆全場最高39分、10籃板、8助攻，從領先25分到落敗，SGA說：「有很多好的投籃機會沒投進，但我們也鬆懈了，要記取教訓。」雖吞下敗仗，SGA這季表現搶眼，場均32.4分、6.2助攻，和金塊約基奇都是年度MVP熱門人選。

另外，湖人今天將作客獨行俠，這是「歐洲金童」東契奇轉隊後首度回到老東家主場，表現受到矚目。有趣的是，愛德華茲在這筆震撼交易後曾經表態，倘若湖人和獨行俠之戰他不用出賽，他將到現場觀戰。

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