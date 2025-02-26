晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》落後25分反攻 灰狼逆轉雷霆

2025/02/26 05:30

一度落後25分的灰狼，末節展開反撲，靠著麥克丹尼爾斯（圖左）的三分打逼出延長賽。（今日美國）一度落後25分的灰狼，末節展開反撲，靠著麥克丹尼爾斯（圖左）的三分打逼出延長賽。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕灰狼昨克服全場最多25分落後，靠著麥克丹尼爾斯的三分打扳平，逼出延長賽，終場以131：128逆轉雷霆，終止2連敗。

吉爾吉斯亞歷山大飆39分做白工

灰狼和雷霆背靠背對決，前3節灰狼表現乏善可陳，但末節大反撲打出16：0攻勢逆襲。讀秒階段，麥克丹尼爾斯上籃造成卡魯索犯規，完成三分打一舉追平。延長賽戰況一度膠著，最後關頭愛德華茲送出關鍵火鍋，擋下吉爾吉斯亞歷山大上籃，灰狼完成大逆轉，追平隊史紀錄。

灰狼6人得分上雙，麥克丹尼爾斯貢獻27分、10籃板，里德22分。拖著小腿傷勢送出關鍵火鍋，愛德華茲說：「這用盡全部力氣，最瘋狂的是，我以為我沒跳這麼高，當時我應該噴很多垃圾話。」

雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大飆全場最高39分、10籃板、8助攻，從領先25分到落敗，SGA說：「有很多好的投籃機會沒投進，但我們也鬆懈了，要記取教訓。」雖吞下敗仗，SGA這季表現搶眼，場均32.4分、6.2助攻，和金塊約基奇都是年度MVP熱門人選。

另外，湖人今天將作客獨行俠，這是「歐洲金童」東契奇轉隊後首度回到老東家主場，表現受到矚目。有趣的是，愛德華茲在這筆震撼交易後曾經表態，倘若湖人和獨行俠之戰他不用出賽，他將到現場觀戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中