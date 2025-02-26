WBCQ》4火球男鎖勝 2026經典賽等我們！

台灣隊在WBCQ附加賽生死戰打敗西班牙，拿下2026經典賽門票。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕靠著莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊和曾峻岳4位火球男「All in」合飆11K，台灣隊面對西班牙隊甜蜜復仇，附加賽6：3擊敗對手，取得經典賽資格賽A組另一席名額，挺進明年3月的經典賽會內賽，大巨蛋現場35768名觀眾歡聲雷動。

台灣隊4投聯手壓制西班牙，莊陳仲敖（見圖，記者林正堃攝）先發、徐若熙、孫易磊中繼、曾峻岳關門，上演完美「拔牙」秀。

面對前次對台灣隊投7次三振的拉索，台灣隊有備而來，1局上開路先鋒王博玄敲安、張育成長打帶動下，台灣隊首局就進帳2分。拉索僅先發1.1局，被擊出5安打、失3分。

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徐若熙中繼3.1局、飆5次三振。（記者林正堃攝）

莊陳仲敖3局失2分

台灣隊先發投手莊陳仲敖連兩局遭遇失分危機，首局靠右外野手宋晟睿美技接殺，僅失1分，2局下又被擊出高飛犧牲打掉分，總計3局失2分退場，將戰局交給徐若熙。

6局上，台灣隊連續短打，靠對方三壘手恩卡納西昂連續兩次失誤多拿2分。徐若熙6下遭艾斯特拉達擊出陽春砲，但保持領先。徐若熙7局下退場後，台灣隊一度遭遇滿壘，孫易磊連投兩次三振，在全場歡呼下化解危機，接著曾峻岳投9局下連3K完美守成。

徐若熙3.1局飆5K

歡呼聲中退場

徐若熙中繼3.1局、飆5次三振。他提到：「國際賽應該都是這樣，1局的體力換算成2局，體能流失較多，但整體表現自己還能接受。雖然挨轟，但還是趕快先抓下一個出局數，盡量讓後面投手好準備。」

台灣隊總教練曾豪駒感謝選手、教練團、後勤團隊和球迷支持。曾總說，雖然一開始打得不順，但後面有把氣勢打起來，選手們也有信心。曾總也說，這次入選的年輕選手多，但這次目標不僅是晉級，也希望年輕選手能從中汲取經驗並成長。

經典賽資格賽A組賽事結束，尼加拉瓜隊以榜首之姿晉級，台灣隊昨天跟上。西班牙隊繼2022年之後，再次於最終戰失利，無緣晉級。2026年經典賽會內賽將有20國參賽。

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