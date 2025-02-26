WBCQ》從資格賽拚進會內賽 史上第2次

WBCQ附加賽生死戰，台灣隊拿下令人振奮一勝。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕台灣隊在一戰決生死的關鍵戰役擊敗西班牙，第2次從資格賽打進經典賽會內賽，上一次進入會內賽後取得分組預賽第1，首度晉級8強，這一次對手實力強勁，資格賽吞2敗，直到附加賽6:3力克西班牙才驚險晉級，也期待能複製2013年的成功經驗，2026年3月展現好成績。

經典賽於2006年首度開打，和2009年的第2屆都是直接由16隊參加會內賽，2006年預賽採分組單循環，台灣隊以12:3大勝中國，但是敗給日本和南韓，未能晉級複賽。

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2009年經典賽預賽改採修正過的雙敗淘汰制，台灣隊連續敗給南韓和中國，率先遭到淘汰，也因此下一屆必須從首度開辦的資格賽打起。

2012年11月在台灣舉行的第4組資格賽，同樣採修正過的雙敗淘汰制，台灣隊連續3場都拿下完封勝，晉級2013年3月舉行的會內賽。

會內賽首戰台灣隊由王建民先發6局無失分，4:1擊敗澳洲，第2戰一度0:3落後給荷蘭，潘威倫中繼4.1局無失分，穩住戰局，陽岱鋼轟出2分砲，8:3逆轉勝，雖然最後一戰敗給南韓隊，比較對戰優質率，仍以分組第1首度晉級複賽。

台灣隊複賽首戰日本，王建民再度先發6局無失分，前8局以3:2領先，可惜9局上被攻下追平分，打到第10局以3:4落敗，第2戰再敗給古巴，獲得第8名。

2017年台灣隊預賽3敗全敗，對荷蘭在9局下被擊出再見安打，和韓國打到延長賽第10局輸球，原本下一屆又要從資格賽打起，但是因為會內賽參賽球隊擴充到20隊，台灣隊2023年直接參加會內賽。

2023年台灣隊所屬的預賽A組出現空前、也可能絕後的戰況，5隊戰績同為2勝2敗，台灣隊張育成獲選MVP，但比較對戰優質率，台灣隊落居最後1名，以致今年又從資格賽打起，上週先敗給西班牙、勝南非、敗尼加拉瓜，分組1勝2敗居第三，最後靠附加賽取勝取得最後一席會內賽門票。

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