WBCQ》台灣隊晉經典賽 有機會東京再嗨

Team Taiwan拿下2026經典賽門票，球迷超開心。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕第六屆經典賽資格賽Ａ組賽事全部結束，晉級明年會內賽的2個資格分別由尼加拉瓜與台灣取得，雖然大聯盟官方尚未正式公布兩隊在明年3月預賽的分組，尼加拉瓜可能分在以拉丁語系為主的波多黎各聖胡安或美國邁阿密，台灣很有機會就近分在日本東京。

尼加拉瓜以3戰全勝登上Ａ組第1率先晉級會內賽，隔天就有拉丁語系媒體搶先報導，該隊明年被分在邁阿密的Ｄ組，同組對手有委內瑞拉、多明尼加、荷蘭、以色列，但在維基百科顯示，尼加拉瓜會分在聖胡安的Ａ組，同組對手有波多黎各、古巴、加拿大、巴拿馬。

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大聯盟於去年8月公布2026年經典賽的場地、賽程與分組名單，預賽Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ組各在聖胡安、休士頓、東京、邁阿密舉行，每組5隊各留1個名額給資格賽晉級球隊。據了解，尼加拉瓜分在Ｄ組的機率較高，該隊也已做好強碰委內瑞拉、多明尼加的心理準備。

明年打預賽 可能分在C組

資格賽出線球隊的分組安排會考量地域、移動、語言等因素，台灣因為去年12強賽複賽場次的票房不錯，分在東京的Ｃ組形成台、日、韓亞洲三強對決最合適也最有看頭。據了解，大聯盟可能要等3月2日至6日的Ｂ組賽事結束，才會公布4支資格賽晉級球隊的預賽分組情形。

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