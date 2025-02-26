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WBCQ》壓力大到掉淚 台灣隊長坦言辛苦

2025/02/26 05:30

Team Taiwan再度打出令人感動一役，賽後教頭曾豪駒和隊長陳傑憲擁抱。（記者林正堃攝）Team Taiwan再度打出令人感動一役，賽後教頭曾豪駒和隊長陳傑憲擁抱。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕從世界12強賽奪冠軍到取得經典賽參賽資格，兩度擔任國家隊隊長陳傑憲感觸良多，他表示，資格賽沒有想像中簡單，比賽結束瞬間因為壓力很大有掉眼淚，這次很多年輕人都有好表現，很開心與台灣的未來一起比賽，希望自己身體健康，明年可以入選經典賽台灣隊。

謝謝年輕球員扛下一切

「滿辛苦的！」陳傑憲指出，這次的陣容偏年輕，旅外投手的投球限制又很多，比賽期間大家狀況都不到很好，種種原因讓球隊在不舒服的狀況下比賽，「這次比賽讓年輕人上了很重要的一課，頂著台灣人民與球迷的壓力，這很不簡單，謝謝他們扛下一切，為台灣拿下這麼重要的一張門票，帶領我們明年去打經典賽。」

陳傑憲認為，12強賽的陣容有很多有經驗的學長參與，有辦法快速調整好狀況，加上是季後手感正熱，但資格賽在季前，都在春訓狀況下比賽，年輕人又居多，壓力比12強賽更大，「我很開心，也不後悔，加入這次陣容，與台灣的未來一起比賽，很棒的回憶。」

陳傑憲表示，以往國家隊以往可能都是單一批人在打，這次很多年輕人都有好表現，相信有12強賽與資格賽的陣容，台灣棒球的選擇性會更多，明年能組最強國家隊去跟世界各國抗衡，「我蠻期待的，希望自己身體健康，把狀況調整好，入選明年經典賽台灣隊。」

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