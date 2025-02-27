陳傑憲上看2億鉅約 薪資總額、月薪雙破紀錄

統一獅開出基本薪資總額逾1.6億元的史上最大約給「台灣隊長」陳傑憲，加上激勵獎金，總值可衝上2億元，平均月薪逾130萬，改寫本土球員最高紀錄。（資料照）

基本薪資總額逾1.6億元

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅昨宣布開出基本薪資總額逾1.6億的史上最大合約給「台灣隊長」陳傑憲，平均月薪逾130萬也改寫本土球員最高紀錄，只是目前仍在等待回覆，但已有望實現球團讓他成為「終身統一人」的目標；獅隊領隊蘇泰安表示，球團提出誠意十足的合約，就等陳傑憲最後確認。

月均薪破130萬

改寫本土最高紀錄

陳傑憲在去年底率台灣隊在世界12強賽奪冠，前天又再以隊長之姿率隊拿下明年經典賽正賽門票，在聲勢如日中天之際，獅隊昨宣布已開出一紙符合身價的10年合約。雙方從農曆年前就展開談約，獅隊提出平均基本年薪約1600萬，光是實領月薪已達133.3萬，刷新林智勝在中信兄弟時期的120萬紀錄，而若加上激勵獎金，這紙合約的最高總值甚至可衝上2億。

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蘇泰安昨赴亞太成棒主球場觀看獅隊和韓職NC恐龍的練習賽，直到下午返回台南球場辦公室都仍未等到陳傑憲的確認回覆。據悉，上週陳傑憲已透過經紀公司表示同意合約內容，但隨後又因激勵獎金的細節待確認而延遲。

獅隊和日職火腿鬥士的交流賽將於週六登場，陳傑憲和其他入選的27名隊友也會在明天於大巨蛋練球，屆時可望對這紙史上最大合約首度公開表達「薪情」。

台灣隊長 月薪跳13級

陳傑憲在2016年7月11日以簽約金440萬、月薪10萬加盟獅隊，如今他的月薪可望「13級跳」。據了解，獅隊在12強賽前就曾對去年65萬月薪的陳傑憲提出5年5千萬新合約的想法，但雙方並未進入詳談階段，而後隨著台灣隊攀上世界之顛，「國民隊長」的人氣極速竄升，如今身價不可同日而語。

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