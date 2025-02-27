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經典賽軍備競爭 日韓跑前面

2025/02/27 05:30

台灣隊打進經典賽會內賽，預賽可能分組在C組。（資料照）台灣隊打進經典賽會內賽，預賽可能分組在C組。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台灣隊晉級明年經典賽會內賽，距離東京預賽開幕戰僅剩371天，在日本和南韓都已選出教頭，且奔走美國觀察旅外選手的意願和狀況，台灣隊也要儘早決定總教練，增加對旅外戰力的掌握度。

台灣隊球員昨解散歸建母隊，前天先發莊陳仲敖已返美投入大聯盟春訓，明年會內賽分組尚未確定，但台灣棒球界收到應會在東京巨蛋C組的消息，屆時將和尋求衛冕的日本、捷克、澳洲、南韓硬碰硬，3月5日是C組開幕戰。

台灣隊教頭需盡早確定

在世界12強冠軍戰輸給台灣隊的日本，就算已獲大谷翔平願意參賽的訊息，監督井端弘和依然從2月中就前往大聯盟春訓，至今已和大谷翔平、達比修有、山本由伸等多名球星交流，希望他們能加入日本隊。台灣隊總教練曾豪駒續任未定?面臨中職新球季開打後，他是否仍有餘力。日韓都已定案國家隊專職教頭，台灣隊也須儘速敲定，或以12強和WBCQ兩支台灣隊成員為基礎，規劃調查補強旅外選手的狀況和意願，並啟動更早的組訓計畫。

大聯盟主導的明年經典賽也確定導入投球計時器，台灣隊投打在資格賽4戰就超時6次，若要適應經典賽節奏，可討論重新檢視中職現行的計時規定趁早習慣。此外資格賽防護員和情蒐人員都受限核發證件數量，無法如12強賽進場就近提供後勤，也有待組訓時提出對應。

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