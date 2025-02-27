孫易磊帥翻 學弟劉承佑想跟進

穀保征戰高中木棒聯賽挺進四強，陣中劉承佑若投入選秀，預估將是首輪熱門人選。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕經典賽資格賽熱潮全台延燒，國內青棒小將也瘋狂，其中孫易磊中繼1.2局無失分，第7局連飆2K化解滿壘失分危機，飆速156公里讓球迷看了血脈賁張，穀保家商外野手劉承佑今年高三畢業，若投入選秀被視為首輪熱門人選，他說，想跟穀保學長孫易磊一樣，未來能在一級國際賽事發光發熱。

穀保看台灣隊晉級嗨爆

孫易磊是劉承佑大兩屆的穀保學長，青棒時期兩人曾並肩作戰，近期穀保在嘉義征戰高中木棒聯賽，昨以2：0完封台南海事挺進4強；劉承佑表示，前天在飯店和隊友一起看電視轉播，第7局滿壘最緊張，孫易磊三振解危實在太帥了，「兩年前我們還在穀保打球，現在學長已在國家隊，覺得他更強、更壯了。」劉承佑笑說，當天全隊都很High，最後一局曾峻岳全飆速球關門也超帥的。

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劉承佑全家人都是富邦悍將球迷，他曾表示夢想是加入悍將，現階段希望能旅外發展，若無機會今年畢業就會報名選秀。

昔日穀保教頭周宗志昨在木棒聯賽場邊觀戰，他透露，孫易磊青棒時期投打都很出色，只是外野守備平平，建議他專攻投手才有旅外機會，「易磊家庭教育很好，父母花很多心思栽培，國中就送去黑山羊訓練中心，看到他在國際賽有好表現，身為教練也感到於有榮焉。」

「很興奮，也很感動。」現任穀保教頭鄭志強說，孫易磊才20歲，遭遇滿壘危機能穩住陣腳，代表心理層面高人一等，「我覺得他天花板還沒到頂，未來會持續成長。」

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