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獅6「複」翁 林安可新約逾2千萬

2025/02/27 05:30

邱智呈首獲複數年合約，收下月薪分為44萬、48萬的2年約。 （統一獅提供）邱智呈首獲複數年合約，收下月薪分為44萬、48萬的2年約。 （統一獅提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅昨宣布今年共發出6張複數年合約，包括3名12強賽國手林安可、潘傑楷和邱智呈在內，合計基本薪資總額高達1億824萬；林安可收下3年總值逾2千萬合約，他昨在對韓職NC恐龍練習賽開轟，今年有望挑戰400分打點和100轟的兩大里程碑。

林安可（左）獲3年總值逾2千萬合約，昨對韓職NC恐龍練習賽開轟。 （統一獅提供）林安可（左）獲3年總值逾2千萬合約，昨對韓職NC恐龍練習賽開轟。 （統一獅提供）

中職救援王陳韻文去年季後行使自由球員資格，如今確定以平均月薪75萬的5年合約續留，而「雙重奏」陳重羽和陳重廷兄弟也各獲合約總值912萬、792萬的兩年合約。

林安可去年累計93分打點和20轟都高居全隊之冠，也讓他收下生涯第2紙複數年合約，年限3年，月薪分為56萬、60萬和64萬，總值達2160萬。林安可前天和昨天練習賽都開轟，他認為狀況還在調整，包括打擊和守備都有細節待加強，而生涯累計326分打點和89轟，都讓他今年兩項里程碑在射程內。

潘傑楷2年約

總值1056萬

潘傑楷也收下合約總值1056萬的2年複數年合約，他很欣賞林安可超強的製造打點能力，還說：「我想成為像安可那樣的球員。」「小黑」邱智呈去年拿下安打王和最佳十人外野手獎，今年和「潘帥」一樣首獲複數年合約，收下月薪分為44萬、48萬的2年約。

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