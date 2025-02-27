陳偉殷引退 20年職棒生涯畫下句點

39歲的前旅美好手陳偉殷告別投手丘。（取自陳偉殷FB）

日職中日龍

陳偉殷昨在社群媒體宣布引退，結束20年職業生涯。（取自陳偉殷FB）

邀熱身賽開球

〔記者龔乃玠／台北報導〕「再見了，我的投手丘。」39歲的前旅美好手陳偉殷昨宣布引退，結束20年職業生涯，日本職棒中日龍同步宣布，3月16日在名古屋巨蛋的公辦熱身賽將邀請他來開球，他將回到生涯起點向球迷告別。

陳偉殷2022年7月動肩膀手術，歷經21個月的漫長復健，去年從美國獨立聯盟長島鴨復出，一度有意願參加世界12強，但教練團以磨練新人為由未將他放在最終名單，他錯失自從2008年北京奧運後暌違16年重披國家隊戰袍的機會。

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一度有意願打12強

最終錯失

早在去年到大巨蛋觀戰12強賽時，陳偉殷就說，對效力中職還沒有想法，並對今年球季抱持順其自然的態度，透露無法延續球員生涯也沒關係。昨他在臉書宣布引退，並感性說道，「謝謝你，棒球，讓一個來自高雄鄉下的孩子，有機會站上世界舞台，實現夢想。」

陳偉殷職業生涯從中日龍起步，曾在2009年以防禦率1.54奪下央聯防禦率王，且該年還跟吉見一起、涌井秀章以單季4次完封並列兩聯盟最多。日本名投前田健太曾說，陳偉殷的直球比日職的大谷翔平更有威力，就算知道他要投直球也打不好。

旅美後的陳偉殷迎來生涯巔峰，在金鶯4季有3季奪下雙位數勝投，在2015年季後跟馬林魚簽下5年8000萬美元（約26億台幣）的台灣職棒史最大合約。美媒統計，陳偉殷在大聯盟9年約賺進9556萬美元（約31億台幣）。

陳偉殷在大聯盟效力8年、留下59勝，僅次於王建民的9季和68勝，排名旅美投手第2，但1064.2局、846次三振都是台將第一，寫下「殷仔障礙」。

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