林書緯帶傷拚 上演「獵豹」復仇記

林書緯（左）帶傷上陣砍22分，和板凳奇兵陳俊男（右）聯手助國王打敗雲豹，收下本季對戰首勝。 （記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕新北國王球星林書豪昨因大腿傷勢缺陣，弟弟林書緯挺身而出，和沃許本都貢獻全隊最高22分，率隊以102：99力退台啤雲豹，收下本季對戰首勝，成功雪恥。

洋將沃許本也貢獻全隊最高22分。（記者林正堃攝）

T1冠軍雲豹和上季在PLG奪冠的國王本季僅在2月初交手過一次，當時林書豪缺陣，雲豹在洋將克羅馬和威廉斯火力串聯下，取得對戰首勝。

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本季2度對戰 林書豪又缺陣

昨作客桃園，林書豪同樣因腿傷高掛免戰牌，但他們在開賽打得強勢，除了洋將曼尼高和沃許本發威，林書緯上半場拿下12分，助隊取得領先；下半場也有其他板凳球員跳出，陳俊男讀秒階段空手切入籃下接獲林書緯的妙傳後放進重要的2分，將領先分差擴大到3分，扮演致勝奇兵。

國王遇傷兵潮

陳俊男扮板凳奇兵

國王主帥萊恩坦言，近期球隊傷兵太多，這場林書緯和蘇士軒都帶傷上陣，加上主力多人受傷，只能讓過去較少上場的板凳球員扛起重擔，「但換個角度思考，板凳球員獲得多點機會磨練，很開心大家都能做出貢獻。」

雲豹方面，甫從國家隊回歸的林信寬飆出生涯新高24分、4助攻、4抄截，他說：「在國家隊找回自信心，也很期待回母隊比賽，很開心拿下生涯新高，但球賽輸了還是要檢討自己，尤其6失誤佔了全隊一半，還有改進空間。」

農曆年前加入雲豹的洋將羅斯昨迎來首秀，貢獻15分、5籃板，他自認狀況不錯，但剛從關島國家隊回歸，還有時差問題要調整，「我已在雲豹待1個月，對球隊戰術有一定程度理解，今天我們奮戰到最後一刻，有點可惜。」

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