晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

林書緯帶傷拚 上演「獵豹」復仇記

2025/02/27 05:30

林書緯（左）帶傷上陣砍22分，和板凳奇兵陳俊男（右）聯手助國王打敗雲豹，收下本季對戰首勝。 （記者林正堃攝）林書緯（左）帶傷上陣砍22分，和板凳奇兵陳俊男（右）聯手助國王打敗雲豹，收下本季對戰首勝。 （記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕新北國王球星林書豪昨因大腿傷勢缺陣，弟弟林書緯挺身而出，和沃許本都貢獻全隊最高22分，率隊以102：99力退台啤雲豹，收下本季對戰首勝，成功雪恥。

洋將沃許本也貢獻全隊最高22分。（記者林正堃攝）洋將沃許本也貢獻全隊最高22分。（記者林正堃攝）

T1冠軍雲豹和上季在PLG奪冠的國王本季僅在2月初交手過一次，當時林書豪缺陣，雲豹在洋將克羅馬和威廉斯火力串聯下，取得對戰首勝。

本季2度對戰 林書豪又缺陣

昨作客桃園，林書豪同樣因腿傷高掛免戰牌，但他們在開賽打得強勢，除了洋將曼尼高和沃許本發威，林書緯上半場拿下12分，助隊取得領先；下半場也有其他板凳球員跳出，陳俊男讀秒階段空手切入籃下接獲林書緯的妙傳後放進重要的2分，將領先分差擴大到3分，扮演致勝奇兵。

國王遇傷兵潮

陳俊男扮板凳奇兵

國王主帥萊恩坦言，近期球隊傷兵太多，這場林書緯和蘇士軒都帶傷上陣，加上主力多人受傷，只能讓過去較少上場的板凳球員扛起重擔，「但換個角度思考，板凳球員獲得多點機會磨練，很開心大家都能做出貢獻。」

雲豹方面，甫從國家隊回歸的林信寬飆出生涯新高24分、4助攻、4抄截，他說：「在國家隊找回自信心，也很期待回母隊比賽，很開心拿下生涯新高，但球賽輸了還是要檢討自己，尤其6失誤佔了全隊一半，還有改進空間。」

農曆年前加入雲豹的洋將羅斯昨迎來首秀，貢獻15分、5籃板，他自認狀況不錯，但剛從關島國家隊回歸，還有時差問題要調整，「我已在雲豹待1個月，對球隊戰術有一定程度理解，今天我們奮戰到最後一刻，有點可惜。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中