高錦瑋領先豪哥 本土得分王

台啤雲豹後衛高錦瑋（中）上半季場均17.9分，暫居本土得分王。 （記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台啤雲豹後衛高錦瑋本季持續成長、蛻變，和新北國王球星林書豪攻佔本土球員數據榜，他表示，小時候受到「林來瘋」影響，現在能和林書豪一起競爭，感覺很特別。

場均17.9分 林書豪17.7分

TPBL上半季本土球員排行榜日前出爐，高錦瑋以場均17.9分位居本土得分王，林書豪17.7分緊追在後，兩人的籃板、助攻也都名列本土前3。

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對於和林書豪在同聯盟競爭，高錦瑋表示，這感覺很特別，「小時候看到『林來瘋』，把他當偶像，我還有拿到海報，台灣很多球員都想跟林書豪一樣。」林書豪在NBA的表現帶給很多亞洲球員希望，另外像日本的河村勇輝等人也是他的榜樣。

很開心能跟偶像一起競爭

高錦瑋上半季場均17.9分、5.2籃板、6.5助攻，成為年度MVP熱門，對於個人獎項，他沒有多想，「還是以團隊贏球為主，若能獲獎當然很棒也是個肯定。」

高錦瑋兒時在花蓮善牧兒童之家長大，成長過程艱辛，但他靠著籃球打出一片天，如今不僅是雲豹當家主控也多次成為國手。

林書豪表示，很榮幸能影響新生代球員，小高的成長故事很感人，展現非凡勇氣，「在我的籃球生涯中，擁有優秀外線能力的黃皮膚後衛很罕見，我會持續關注他的發展。相信以他的天賦和努力，未來一定能繼續發光。」

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