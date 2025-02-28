專職裁判缺誘因 TPBL判官待升級

擁有國家A級裁判證照的資深裁判羅國銑，本業是空調公司負責人，不太可能選擇成為專職裁判。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕國內職籃裁判吹判尺度屢屢成為球迷熱議話題，專職裁判是維持執法品質的關鍵之一，目前僅有1位專職裁判的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）希望在3年內擁有6位專職裁判，並期許有朝一日所有賽事都由專職裁判執法。

職籃裁判

幾乎都有穩定工作

TPBL共22位裁判，在聯盟成立之初由專業的技術委員針對裁判過去執法經歷與績效進行考核，將聯盟裁判分為A、B級，根據賽務規章，例行賽A級裁判薪酬為每場7000元、B級裁判每場6000元。

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聯盟每場賽事皆由臨場技術委員、聯盟賽務製作判決報告，做為裁判升降與考核依據，聯盟在農曆年休兵期間，內部已針對例行賽1至61場完成第一階段考核與升降。

對於聯盟僅有葉俊宏一位專職裁判，陽和平坦言，聯盟與非專職裁判之間關係微妙，除聯盟端必須把關裁判的執法能力，具經驗、資歷的裁判也會因個人的工作與時間安排來選擇吹判場次。

羅國銑本業經營空調公司

現今職籃裁判幾乎都有穩定工作，除多為體育老師、放棄「鐵飯碗」不容易外，如擁有國家A級裁判證照的資深裁判羅國銑，本業是空調公司負責人，同樣不可能選擇成為專職裁判。

專職裁判的薪水為底薪加上每場裁判費，據了解，依資歷、執法比賽數量，年薪約為90萬至120萬不等，加上必須放棄學生聯賽等其他執法機會，對擁有穩定本業的資深裁判誘因有限。

考取裁判是出於喜歡籃球

羅國銑受訪指出，考取裁判的初衷是因為喜歡籃球，高中時曾為乙組球員，雖然沒有機會成為職業球員，但能以不同角色站上職業舞台，也算是另外一種圓夢。

羅國銑是公司負責人，可以自己決定下班時間，他表示，聯盟吹判工作不太會影響正職，因為比賽多半在假日或晚上，若平日晚上必須執法，中午過後就會休息，調整狀態。

羅國銑平時透過不斷看影片精進執法能力，對於這份被外界高度檢視的副業，他則豁然表示，不太會在意球迷的留言，「既然能來到這個舞台，就是把自己的工作做好。」

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