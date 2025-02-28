暌違17年 活塞再獲8連勝

活塞坎寧安（右）拿下21分、11助攻，終止對戰綠衫軍12連敗。 （法新社）

坎寧安雙十 扳倒綠衫軍

〔記者盧養宣／綜合報導〕過去兩季加起來僅拿31勝的活塞，本季脫胎換骨，昨坎寧安（右，法新社）拿下21分、11助攻，加上板凳出發的畢斯利6記三分彈挹注26分，攜手以117：97痛宰塞爾提克，隊史暌違17年收下8連勝，目前以33勝26敗在東部暫居第6位。

苦等3年 終止對戰12連敗

活塞前次擊敗塞爾提克要追溯至2022年2月16日，此役雖被對手投進21顆三分球，不過禁區得分是62：20的懸殊差距，終止對戰綠衫軍的12連敗。

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活塞主帥畢可史塔夫坦言，面對衛冕軍是場艱難挑戰，「但我們專注於過程，不像過去一樣想得太遠，只關注當下，每天都努力成為最好的自己，我覺得這場比賽很接近這樣的狀態。」

坎寧安是活塞連勝期間的頭號功臣，他在明星賽後場均攻下29分、5.3籃板、10.5助攻，這位2021年的選秀狀元與球隊共同走過黑暗的重建期，如今要力拚率領活塞自2019年後再度重返季後賽。

P.喬治收心 難救七六人

另一方面，昔日東部強權七六人戰績則持續下滑，前鋒P.喬治近日宣布將停止錄製個人節目、將更多專注力放到場上，昨在面對尼克一役雖繳出25分、8籃板、7助攻全能表現，球隊仍以105：110苦吞9連敗，暫居東部第12。

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