雙鋼會》洪總喊話返台打球 陽岱鋼不鬆口

陽岱鋼昨1局上就從台鋼雄鷹先發左投陳柏清手中敲出安打。（記者李惠洲攝）

熟悉的1棒首局安啦

陽岱鋼父母坐在本壘席後方座位區，靜靜地替他加油。 （記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕熟悉的1棒回來了！38歲的旅外好手陽岱鋼昨穿著新潟天鵝之皇1號球衣、擔任先發1棒右外野手，1局上就從台鋼雄鷹先發左投陳柏清手中敲出安打，為「2025港都台日親善交流賽」首戰揭開序幕，5117名球迷中還有陽岱鋼的父母到場加油。

陽岱鋼在日職火腿鬥士、讀賣巨人共效力15季，累計1164安和105安，堪稱台灣最具代表性的旅日打者，只是他在2021年季後離開巨人後，先後到美職獨立聯盟、澳職吸收不同棒球文化，去年起則回歸日本體系效力天鵝之皇至今，昨被問及是否有意返台打球，他仍未鬆口，僅表示要再多學習一些東西。

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陳柏清︰榮幸跟學長對決

昨台鋼以1：8敗陣，陳柏清投4局失1分，就是首局被陽岱鋼敲安後跑回的分數，他賽後表示：「很榮幸可以跟學長對決。以前都是在電視上和他打球，可以跟他對決，是不容易的事。」

洪總盼他最後能回歸中職

陽岱鋼3打數2安打，6局下被替換守備後退場，洪總則表示：「不管他打得好不好，我還是覺得他應該要回來到台灣這個舞台打球。」他知道自己講了很多次，但仍重申，像陽岱鋼這樣資深旅外好手，就該將最後的力量貢獻給中職，「這是我的期待，當然我不能代表他。」陽岱鋼的父親陽德興也表示，「如果說台灣有需要他的話，我當然也希望他回來。」

陽父︰當然也希望他回來

儘管天鵝之皇是日職二軍球隊，但打者相當黏，昨總共敲出15支安打，比台鋼多出9支。洪總說：「我就跟投手講，對方打者已經教你投球了，你要去思考是球的角度不好，還是控球不好，應該動動腦，你才會進步。」今下午4點半進行第2場交流賽，台鋼由吉田一将先發，迎戰笠原祥太郎。

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