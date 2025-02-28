日本火腿抵台交流 孫易磊打頭陣

日本火腿明起在大巨蛋對統一獅、中信兄弟交流賽，中信兄弟王威晨（左起）、總教練平野惠一、日本火腿鬥士伊藤大海、總教練新庄剛志與統一獅總教練林岳平、潘傑楷出席賽事記者會。（記者陳志曲攝）

獅象派出梅賽斯、德保拉

〔記者龔乃玠／台北報導〕去年殺進洋聯季後賽的日職勁旅日本火腿，昨天抵達台灣備戰明起在大巨蛋對統一獅、中信兄弟的2場交流賽，宣布派出經典賽資格賽成名的20歲大物孫易磊、日本火腿隊王牌伊藤大海先發，獅象分別以洋投梅賽斯、德保拉應戰，希望能搶下勝利。

新庄高人氣 百名球迷接機

火腿隊總教練新庄剛志昨上午率隊抵達台灣，有百名球迷獻花接機，身穿黑色西裝的新庄跟球迷擊掌，笑得很開心，隨後到台北大巨蛋觀看球場狀況，昨在記者會開場就展現「新庄式幽默」，直言看到去年巨人來台灣的交流賽很生氣，「跟台灣最好的日職球隊應該是火腿，馬上通知球團要來比賽。」

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新庄剛志在1月初宣布要讓古林睿煬、孫易磊扛下交流賽2場先發，計劃趕不上變化，古林在春訓初期弄傷右腹斜肌，16日才首度進牛棚，無緣在交流賽先發對上老東家統一獅，新庄剛志表示對台灣球迷很抱歉，「很想讓他在台灣球迷面前先發，但他丟牛棚的狀況還不允許。」

頂替古林對上統一獅的投手是20歲的當紅炸子雞孫易磊，他在資格賽對西班牙的生死戰中繼1.2局無失分，化解1出局滿壘危機，一戰成名。新庄剛志也直呼「心臟很大顆」，還說若能讓他投第8局會非常有趣，「希望他能在一軍登板，但因為一些原因會再晚一點，我們一定會把易磊養成一位很好的選手。」

去年巨人隊來台灣打2場交流賽，中信兄弟和樂天桃猿不約而同推派洋投克迪、威能帝先發，今年統一獅和中信兄弟也不例外，2場都是先發洋投，獅隊總教練林岳平指出，希望看見梅賽斯對火腿投出王牌投手的樣子；中信總教練平野惠一則說，有考慮過讓土投扛，但德保拉狀況最好，那就派他，「後面也會讓土投上場磨練。」

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