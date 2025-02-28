高中木棒聯賽》東石今搶季軍 曾總盼追平隊史

東石跑者吳明樟（左）盜三壘，遭平鎮王興楷觸殺出局。 （記者廖耀東攝）

平鎮、穀保雙雄再爭冠

東石教頭曾翊誠率隊從去年木棒聯賽第一階段遭淘汰，帶進今年全國4強之列。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕本週東石高中先後擊敗大溪高中、北科附工，相隔15年再闖高中木棒聯賽4強戰，無奈昨以0：10遭平鎮高中「扣倒」提前4局結束比賽，東石今與台東體中進行季軍戰，盼追平隊史最佳成績，另一戰穀保家商以3：0完封東體，今與平鎮爭冠劍指三連霸。

去年首階淘汰到全國4強

東石教頭為前職棒球員、教練曾翊誠，執教兩年多就把球隊從去年木棒聯賽第一階段遭淘汰，帶進今年全國4強之列，他說，「當初太太反對我到基層教球，期間數度起爭執，這一路走來實在太辛苦了，打進4強我的內心平靜，反倒是太太激動落淚。」

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隊員喝酒 壯士斷腕開除

曾翊誠帶隊首重紀律和態度，制定一系列隊規，包括禁止選手抽菸、喝酒、吃檳榔、涉足不良場所，違者遭退隊處分，去年9月有4名東石球員在宿舍喝酒被逐出球隊，即使家長不斷求情，曾翊誠仍選擇壯士斷腕嚴明紀律。

曾翊誠表示，常灌輸球員觀念，「成為一個好球員很重要，成為一個好人更重要，會打球的人太多了，我在職棒看過許多能力很好的選手，但待人處事和行為舉止不符合社會觀感，我來東石教球是要教育選手不能隨便。」

東石教球 要選手不隨便

東石青棒非傳統棒球名校，嘉義當地青少棒好手畢業後普遍到外地發展，曾翊誠坦言，招生遇到許多困難，他告訴選手，或許他們無法擠進棒球名校窄門，只要在東石接受3年正規訓練，同樣能與名校球員並駕齊驅，「我常跟選手說，穿上東石這套黑黃球衣要有優越感，就跟名門球隊一樣，不要覺得遇到巨人（平鎮、穀保）就害怕，巨人也有跛腳的時候。」

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