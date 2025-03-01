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孫鬥士 今重返成名舞台

2025/03/01 05:30

日本火腿來台交流賽首戰今登場，4天前才在大巨蛋技驚四座的孫易磊，今將先發對上統一獅。（記者陳逸寬攝）日本火腿來台交流賽首戰今登場，4天前才在大巨蛋技驚四座的孫易磊，今將先發對上統一獅。（記者陳逸寬攝）

孫易磊在經典賽資格賽的表現技驚四座，慶祝動作也成為日本火腿隊的話題。（資料照）孫易磊在經典賽資格賽的表現技驚四座，慶祝動作也成為日本火腿隊的話題。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日本火腿來台灣的交流賽今天下午兩點（DAZN1、3台直播）正式開打，首戰推派20歲大物投手孫易磊對上統一獅，資格賽派他上場拆彈的林岳平直言，孫易磊的球很剛猛，不曉得打者的準備狀況是否能揮到球，而火腿重砲萬波中正將首度亮相，直呼很期待台灣應援團。

4天前的隊友變敵人 今領銜火腿尬獅

林岳平在資格賽擔任台灣隊投手教練，大膽在對西班牙的附加賽派孫易磊擔任拆彈工作，他中繼1.2局無失分，化解滿壘危機的慶祝動作更成為火腿隊內的話題，孫易磊說，隊友都有看，「說我投得很棒，學我的慶祝動作。」

經典賽資格賽結束4天，獅隊陳重羽將再度踏進大巨蛋球場，與台灣隊隊友孫易磊同場競技。（記者陳逸寬攝）經典賽資格賽結束4天，獅隊陳重羽將再度踏進大巨蛋球場，與台灣隊隊友孫易磊同場競技。（記者陳逸寬攝）

經典賽資格賽結束4天，獅隊林佳緯將再度踏進大巨蛋球場，與台灣隊隊友孫易磊同場競技。（記者陳逸寬攝）經典賽資格賽結束4天，獅隊林佳緯將再度踏進大巨蛋球場，與台灣隊隊友孫易磊同場競技。（記者陳逸寬攝）

孫易磊在資格賽提早調整到位，如今回歸球隊面對交流賽，他表示，已有轉換過來，跟平常感覺差不多，不會因為特別對誰就做什麼調整。不過，孫易磊在大舞台的表現已驚豔整支球隊，火腿工作人員就特別對台媒說，「他真的是很厲害的投手！」

孫鬥士 今重返成名舞台火腿球星萬波中正在交流賽首戰將先發第六棒。
（記者陳逸寬攝）

扛下首戰先發第六棒的火腿隊球星萬波中正，同樣也有追蹤孫易磊，「雖然他在二軍，沒什麼機會一起打球，但看到國際賽的表現，我覺得他很強，如果跟他對決，我應該也打不到。」

WBC資格賽驚艷全隊 萬波也在關注他

萬波中正擁有驚人雷射肩、談吐有哏，球風相當華麗，正朝向火腿隊的看板球星之路邁進。由於他的姓氏跟台灣連鎖飲料店撞名，名字又是台灣人熟悉的「中正」，早在他打出成績之前就在球迷之間引發話題，戲稱是「委員長」。

對於在台灣頗有知名度一事，萬波中正笑說感覺很不可思議，姓名都跟台灣有所連結，這是個緣分，特別在聽到有飲料店叫「萬波」後，沒喝過珍珠奶茶的他直呼，「我會去喝喝看。」

統一獅今天推派前日職洋投梅賽斯先發，昨賽前他也跟日本火腿隊洋將們敘舊，餅總指出，原本屬意郭俊麟先發，但上週跑步時弄到大腿，避免他受傷，改由梅賽斯上陣，「最少會投2局，投手教練有回報狀況不錯。」

火腿昨在大巨蛋練球，備戰今明兩天對戰統一獅、中信兄弟。（記者陳逸寬攝）火腿昨在大巨蛋練球，備戰今明兩天對戰統一獅、中信兄弟。（記者陳逸寬攝）

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