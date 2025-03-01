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這張合約直達41歲 陳傑憲還卡在細節

2025/03/01 05:30

陳傑憲與統一獅1.6億的10年大合約，只缺臨門一腳。 （記者陳逸寬攝）陳傑憲與統一獅1.6億的10年大合約，只缺臨門一腳。 （記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台灣隊長陳傑憲率領國家隊在世界12強奪冠，又助隊搶下經典賽會內賽門票，立下汗馬功勞，歷經兩個重大賽事，今天首度披回統一獅球衣在交流賽亮相，但在開賽前，他的中職史上最大合約尚未敲定，「四爺」表示仍有些微細項要調整。

陳傑憲原定是交流賽首戰第3棒，外界期待上演跟孫易磊的台灣隊內戰，但「四爺」在經典賽資格賽尾聲右手腕發炎，昨在大巨蛋練球時沒辦法完成傳球和打擊，今天開賽前先發打線唱名之後，他的首局首打席就由代打蘇智傑上陣。

獅隊總教練林岳平指出，距離中職開幕戰還有1個月，這段時間將協助陳傑憲盡快恢復狀況，讓他在公辦熱身賽第2輪出賽。

先前獅隊宣布開出基本薪資總額逾1.6億的史上最大合約，只等陳傑憲回應，昨他也證實公司有談10年合約，但激勵獎金的部分仍要調整，還沒辦法直接決定，「這一張10年合約走完，我就41歲了，等於是把生涯賭在統一。」

陳傑憲認為，統一球團有心把他變成「終身統一人」，只是還要思考，這是關於生涯的事情，不能輕易做決定，畢竟也要對家人負責，「談約過程雙方都滿明確的，相信球團會給出好的答案 。」

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