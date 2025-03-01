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YOH桑猛打賞 回應蔡其昌呼喚

2025/03/01 05:30

YOH桑猛打賞 回應蔡其昌呼喚陽岱鋼在台日親善交流戰兩戰7打數5安打，用好表現回應熱情球迷。
（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕中職會長蔡其昌開球前高喊「歡迎岱鋼加盟中華職棒」，立刻帶動「2025港都台日親善交流戰」第2戰氣氛，台鋼雄鷹雖以7：4擊敗陽岱鋼所屬的新瀉天鵝之皇，扳回一城，但「YOH桑」以3安猛打賞，成功擄獲球迷心。

「雙鋼會」第二戰，球迷高舉應援毛巾支持陽岱鋼。（記者李惠洲攝）「雙鋼會」第二戰，球迷高舉應援毛巾支持陽岱鋼。（記者李惠洲攝）

陽岱鋼在前天首戰擔任先發1棒右外野手3打數2安打，昨改打6棒指定打擊，雖在首局敲安上壘後一度退場治療，但回到場上後打滿全場，累計兩戰7打數5安打，保送和三振各1。陽岱鋼賽後表示，退場是因為腳抽筋，笑說：「台灣太熱，跟球迷一樣熱情」，而對超猛表現則說是應該的，「這麼多球迷進場，不打好，沒辦法交代。」

吸粉功力不減 交流戰G2破6千人

由於澄清湖球場因整修工程只開放內野下層看台，繼前天湧入5117人後，昨吸引6274人，「雙鋼會」仍帶來不俗人氣。去年台鋼在澄清湖安排40場主場的平均觀眾人數是6824人，今年排定48場，4月4日在此舉行主場開幕戰。

台鋼前天以1：8輸球，昨則將這次交流戰扳成1勝1敗，陽岱鋼認為，「其實交手起來，兩隊都滿像的，很積極在攻擊，我們球隊被刺激到，也希望台鋼可以被刺激到，這兩場看來是非常棒的交流。」陽岱鋼今返回日本，對於蔡其昌和台鋼教頭洪一中雙雙呼喚他返台，則表示：「現在台灣棒球這麼熱，希望可以延續下去。」

領隊劉東洋表示，受到經典賽資格賽影響，「雙鋼會」在宣傳上不太容易，原本擔心票房不理想，沒想到超乎預期，「岱鋼上場時，球迷聲援音量很大，讓我滿感動的，覺得推動這個比賽很值得。」此外，交流戰的聯名商品銷況佳，兩天累計200萬元收益。

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