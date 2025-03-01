蔡辰瀧率平鎮封王 職棒夢裡有洋蔥

平鎮蔡辰瀧中繼4.2局失2分，拿下冠軍戰勝投和大會MVP。

（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕年幼時父母雙亡，從小阿公一手拉拔長大，平鎮高二右投蔡辰瀧不願向命運低頭，努力朝挑戰職棒之路邁進，昨高中木棒聯賽他後援4.2局失2分，有效壓制穀保家商打線，最終平鎮就以6：5險勝穀保，勇奪隊史第6冠，穀保力拚三連霸夢碎。

平鎮推高一「怪物左投」劉任右先發，他只撐2.1局失3分退場，蔡辰瀧接手中繼一路投到底，總計投4.2局被敲4安飆4K失2分，拿下冠軍戰勝投和大會MVP，平鎮在6局下靠對方投手楊辰浩奉送4次保送，單局只敲1安就進帳3分突破僵局取勝。

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平鎮高中勇奪高中木棒聯賽第6冠。（學生棒球聯盟提供）

「我想把冠軍獻給天上的爸媽。」蔡辰瀧透露，兒時爸爸因車禍、媽媽因子宮頸癌相繼過世，由年邁的阿公一手帶大，小時候爸爸希望他打棒球，但沒看到他打球就離開人世，由於家境不好，未來想打職棒幫家裡賺錢。

平鎮總教練吳柏宏說，蔡辰瀧家中只靠阿公領老人年金勉強維生，他很有禮貌又守規矩，很多人知道他的處境都會盡力幫助，學校附近的粄條店家也讓他免費吃，真的是很棒的孩子。

這屆木棒聯賽平鎮出師不利，第一、二階段賽事各吞1敗，16強賽差一點輸高苑工商遭淘汰，昨奪冠賽後吳柏宏笑說，「我帶隊打木棒聯賽十幾年不曾單屆吞兩敗，希望選手不要讓我吞第3敗，很開心大家一起努力完成這場最重要的勝利。」

113學年度高中木棒聯賽獎項

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