晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

蔡辰瀧率平鎮封王 職棒夢裡有洋蔥

2025/03/01 05:30

蔡辰瀧率平鎮封王 職棒夢裡有洋蔥平鎮蔡辰瀧中繼4.2局失2分，拿下冠軍戰勝投和大會MVP。
（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕年幼時父母雙亡，從小阿公一手拉拔長大，平鎮高二右投蔡辰瀧不願向命運低頭，努力朝挑戰職棒之路邁進，昨高中木棒聯賽他後援4.2局失2分，有效壓制穀保家商打線，最終平鎮就以6：5險勝穀保，勇奪隊史第6冠，穀保力拚三連霸夢碎。

平鎮推高一「怪物左投」劉任右先發，他只撐2.1局失3分退場，蔡辰瀧接手中繼一路投到底，總計投4.2局被敲4安飆4K失2分，拿下冠軍戰勝投和大會MVP，平鎮在6局下靠對方投手楊辰浩奉送4次保送，單局只敲1安就進帳3分突破僵局取勝。

平鎮高中勇奪高中木棒聯賽第6冠。（學生棒球聯盟提供）平鎮高中勇奪高中木棒聯賽第6冠。（學生棒球聯盟提供）

「我想把冠軍獻給天上的爸媽。」蔡辰瀧透露，兒時爸爸因車禍、媽媽因子宮頸癌相繼過世，由年邁的阿公一手帶大，小時候爸爸希望他打棒球，但沒看到他打球就離開人世，由於家境不好，未來想打職棒幫家裡賺錢。

平鎮總教練吳柏宏說，蔡辰瀧家中只靠阿公領老人年金勉強維生，他很有禮貌又守規矩，很多人知道他的處境都會盡力幫助，學校附近的粄條店家也讓他免費吃，真的是很棒的孩子。

這屆木棒聯賽平鎮出師不利，第一、二階段賽事各吞1敗，16強賽差一點輸高苑工商遭淘汰，昨奪冠賽後吳柏宏笑說，「我帶隊打木棒聯賽十幾年不曾單屆吞兩敗，希望選手不要讓我吞第3敗，很開心大家一起努力完成這場最重要的勝利。」

113學年度高中木棒聯賽獎項113學年度高中木棒聯賽獎項

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中