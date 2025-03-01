TPBL》「飛馬」雙洋將開箱 特攻止敗

特攻新洋將飛馳初登場就狂飆31分。（記者陳志曲攝）

飛馳拿31分 馬可獲19分

特攻新洋將馬可展現內外兼具的本領。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕中信特攻昨一口氣「開箱」2位新洋將，飛馳拿31分、8助攻、5籃板，馬可斬獲19分、13籃板，率隊以85：79力退高雄海神，結束2連敗低潮。

找最佳陣容 已走6洋將

特攻本季才過一半就已換掉6位洋將，是各隊之最，找不到最佳陣容也成為戰績不振的主因，不過，小洋將飛馳首度登場就技驚四座，決勝節更砍進17分，成為球隊擺脫海神的關鍵功臣。

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身高180公分的飛馳，雖然身高不具優勢，但場上球風刁鑽，讓對手防不勝防，得分爆發力出色，對此他表示：「很開心第一場贏球，也因為隊友夠信任我，我才能有那麼多的出手機會。」

32歲的蒙特內哥羅籍大前鋒馬可，曾在西班牙甲級聯賽、中國CBA打球，更是國家隊常客，昨首次登場即展現內外兼具的本領，他說：「帳面數字可能很漂亮，但我更開心的是我能為球隊勝利做出貢獻。」

教頭喊兩人讚 盼不用再換

飛馳和馬可不只獲得特攻執行教練莫米爾的讚揚，希望可以就此不用再換洋將，陣中主控林韋翰也給予兩人高度評價：「他們在隊內練習根本守不住，等級也完全不同，以我來看，他們一個是聯盟最強後衛，另一個就是最強長人。」

海神以洋將克雷格24分、10籃板表現最佳，艾德拿12分、13籃板，邱子軒首次以先發控衛登場拿8分、7助攻、6籃板，但球隊吞下2連敗，教練費雪說：「我們有些球該進沒進，而且出手選擇不好，失誤太多，球員專注力不夠會是需要再調整的地方。」

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