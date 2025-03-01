本季新高56分 柯瑞破解魔術

柯瑞（右）投進12顆三分球、豪取本季新高56分。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞昨火力全開，飆進12顆三分球、豪取本季新高56分，率隊克服最多17分落後，以121：115逆轉 魔術，笑納5連勝。

今年3月中即將滿37歲的柯瑞，這季場均24分、4.4籃板、6助攻，三分球命中率39.6%，依舊是球隊的重要支柱，昨面對魔術，他全場25投16中，包含12顆三分球，締造不少紀錄。

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50分、10三分球 生涯9度達標

這是柯瑞生涯第9次單場飆出至少50分且至少10顆三分球，另外他在30歲之後，有9次單場50分以上的演出，為史上最多，沒被年齡打敗；而他和好兄弟K.湯普森則是NBA史上唯二有3場以上比賽，單場至少命中12顆三分球的球員。

轟下本季新高，生涯總得分也超越名人堂中鋒尤英，躍居史上第26名，柯瑞說：「一旦你投進幾球之後，狀態會開始提升，覺得籃框看起來特別大，會想要繼續投籃，享受這個樂趣。」

另外，NBA還有項有趣紀錄，柯瑞在美國時間2月27日手感總是特別火燙，他在2013年的2月27日對尼克轟下54分，2016年同一天則對雷霆攻下46分。

巴特勒昨僅拿5分但送出7助攻，他大讚柯瑞製造對手防守壓力，不斷演出神蹟，「看他打球實在太有趣了，很開心和他同隊。」巴特勒加入後，和勇士團隊化學效應越來越好，近期一波連勝，讓他們以32勝27負，重回西部第7。

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