晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

本季新高56分 柯瑞破解魔術

2025/03/01 05:30

柯瑞（右）投進12顆三分球、豪取本季新高56分。（美聯社）柯瑞（右）投進12顆三分球、豪取本季新高56分。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞昨火力全開，飆進12顆三分球、豪取本季新高56分，率隊克服最多17分落後，以121：115逆轉 魔術，笑納5連勝。

今年3月中即將滿37歲的柯瑞，這季場均24分、4.4籃板、6助攻，三分球命中率39.6%，依舊是球隊的重要支柱，昨面對魔術，他全場25投16中，包含12顆三分球，締造不少紀錄。

50分、10三分球 生涯9度達標

這是柯瑞生涯第9次單場飆出至少50分且至少10顆三分球，另外他在30歲之後，有9次單場50分以上的演出，為史上最多，沒被年齡打敗；而他和好兄弟K.湯普森則是NBA史上唯二有3場以上比賽，單場至少命中12顆三分球的球員。

轟下本季新高，生涯總得分也超越名人堂中鋒尤英，躍居史上第26名，柯瑞說：「一旦你投進幾球之後，狀態會開始提升，覺得籃框看起來特別大，會想要繼續投籃，享受這個樂趣。」

另外，NBA還有項有趣紀錄，柯瑞在美國時間2月27日手感總是特別火燙，他在2013年的2月27日對尼克轟下54分，2016年同一天則對雷霆攻下46分。

巴特勒昨僅拿5分但送出7助攻，他大讚柯瑞製造對手防守壓力，不斷演出神蹟，「看他打球實在太有趣了，很開心和他同隊。」巴特勒加入後，和勇士團隊化學效應越來越好，近期一波連勝，讓他們以32勝27負，重回西部第7。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中