跟著總A嗨 孫易磊、萬波高調降獅

火腿來台交流賽昨在大巨蛋開打，總教練新庄剛志果然沒有讓粉絲失望，乘坐保時捷敞篷車華麗出場。（記者陳志曲攝）

孫易磊首次跟隨火腿一軍出賽，先發1局無失分，最快球速152公里。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日本火腿的「新庄劇場」昨在台北大巨蛋上演，新庄剛志穿黑西裝搭乘保時捷華麗開場，資格賽英雄孫易磊先發1局無失分，配合萬波中正的2分彈，終場以3：0完封統一獅，今午再推派王牌伊藤大海，對抗台灣大賽冠軍中信兄弟。

新庄劇場登台 浮誇現身大巨蛋

新庄選手時期以奇特作風聞名，當上監督也不例外，曾在開幕戰騎乘飛天摩托車亮相，被認為是最浮誇的「新庄劇場」，昨在大巨蛋兩隊教練和選手唱名完畢後，從右外野乘坐敞篷跑車進場，讓獅隊選手和教練瞪大雙眼，拍手叫好。

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火腿萬波中正（右三）與獅隊林安可（左三）賽後一同接受訪問。（記者陳志曲攝）

「我原本想從空中降落下來！」新庄剛志笑說，預想了很多入場方式，可惜球團沒提早告訴他「新庄劇場」在台灣也很有名，「不然我會設計更多橋段。」

火腿隊先發孫易磊首度跟隨火腿一軍出賽，首局對統一獅投2次四壞，之後化解危機解決2位世界12強冠軍國手林安可、潘傑楷，從另類台灣內戰中勝出。他在資格賽結束後休3天登板，即使投出最快球速152公里，仍感到疲勞，「變化球的控制不好，改變策略丟直球才壓制打者。」

5局上陳傑憲上場代跑，引爆全場歡呼聲。（記者陳志曲攝）

古林睿煬（中）賽前與獅隊教練及隊友敘舊。（記者陳志曲攝）

孫易磊飆火球 火腿6投聯手完封獅

孫易磊聯手另外5投完封獅隊，火腿打線也秀出火力，萬波中正在4局下夯出先馳得點2分彈，單場貢獻雙長打站上英雄舞台，並用中文向球迷道謝，「謝謝大家來球場！」

火腿隊先發大將加藤貴之接替孫易磊，繳出3局無失分好投，但也被林安可擊出二壘安打，直呼台灣打者可怕，「剛開始有點緊張，後來才享受跟對手對決的感覺。」

去年讀賣巨人來台灣打交流賽，對樂天桃猿、中信兄弟2場票房都破3萬，合計吸引6萬8780名觀眾，昨火腿交流賽首戰有27066人進場，今對上中信推派伊藤大海先發，他預告將會準備測不到球速的「超慢速曲球」，以及新球種來對付中信。

伊藤大海（記者陳志曲攝）

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