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林安可評兩大賽 他們壓力比我們大

2025/03/02 05:30

林安可昨在交流賽敲出獅隊唯一長打。（記者陳志曲攝）林安可昨在交流賽敲出獅隊唯一長打。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊昨遭日本火腿0：3完封，林安可4局面對火腿主力加藤貴之擊出的二壘安打，是打線唯一長打。只是林安可首局在得點圈有人狀況下，遭文化大學學弟孫易磊三振，賽後自家教頭林岳平談及孫易磊的球威，讓林安可忍不住苦笑了一下。

領教孫易磊球威 敲出獅唯一長打

20歲強投孫易磊先是在日前經典賽資格賽對西班牙隊霸氣飆K化解危機，昨他先發1局，單局投出2保送，但接連解決林安可和潘傑楷兩位12強國手，仍展超齡球威。賽後獅隊總教練林岳平點評孫易磊，認為他或許有些疲勞，但球威仍在。林安可則是提到：「資格賽就有看到他投，球速很快。有機會跟他對決到，但沒有把握好。」

去年跟著台灣隊奪冠的林安可認為，資格賽的壓力更不同，「12強我們輸了只是沒能冠軍，他們經典賽在附加賽輸球就什麼都沒了，壓力應該更大。」

獅隊日前公布部分選手合約，林安可簽下3年複數年約、合約總值2160萬。提到簽約考量，林安可坦言有跟經紀人討論到方向，他說：「每天仍一樣都要進步，不會因為簽長約或短約改變。自己今年的小小目標是盡快完成百轟（差11轟），算是一個小小里程碑。接著就是身體健康，希望球隊打進季後賽、總冠軍。」

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