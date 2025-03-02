經典賽4強 栗山劇本有台灣

栗山英樹（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台灣隊在世界12強奪下世界冠軍，資格賽又闖關成功，明年經典賽可能跟日韓預賽同組，上屆經典賽冠軍教頭栗山英樹昨透露，心中最理想劇本是台灣、日本、委內瑞拉和美國殺進4強，但分在同一組就比較難實現，感覺有點可惜。

2026年經典賽分成4組，美國、日本和委內瑞拉都在不同組，台灣隊被分在東京C組機率大，4強賽要擠進2個名額的機率不高，但栗山英樹表示，期待能看見孫易磊、古林睿煬對上大谷翔平。

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去年世界12強台灣隊全體總動員奪下冠軍，栗山英樹認為有2023年經典賽冠軍日本隊的感覺，全隊上下都結合在一起，雖然結果是日本隊輸了，但看見台灣隊有這種氛圍，「我既感動又開心。」

欣見稱霸12強賽 亞洲勢力躍進

南韓和日本分別是世界12強的前2屆冠軍，台灣隊在第3屆跟上腳步，栗山英樹的「亞洲夢」又往前了一步，他認為，未來的世界棒壇，亞洲將是主要戰力的中心，不只有日本和南韓，接下來台灣也把戰力拉上來，對球界來說是很幸福的事情。

近年台日球界頻繁交流，台灣向日本球界取經不斷，栗山英樹認為日本也受益良多，「大家共同把等級拉上來，希望有一天看見棒球由亞洲國家來主導。」

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